Белорусский стартап создал игру с психологическими тестами. У каждого второго игрока - депрессия

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап GoodGamesSoft представил новые научно обоснованные данные о распространенности и степени депрессии у пользователей своего приложения Goodville. Об этом рассказали в самой компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У половины пользователей были обнаружены значимые симптомы депрессии. При этом у 25% эти признаки умеренные, а у 25% — заметные депрессивные симптомы, требующие внимания. Чаще всего они проявляются физически, например нарушением сна.

Отмечается, что потенциальная аудитория — 2,5 млн. Реальных пользователей пока «десятки тысяч», так как игра только выходит на рынок.

«Использование суперсовременных психодиагностических технологий позволяет приложению с высокой точностью и достоверностью определять уровень эмоционального состояния человека и обнаружить какие-либо ухудшения», — подчеркивает Марат Ассанович, заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии Гродненского государственного медуниверситета.

Также появились новые данные о связи депрессивных симптомов с цветовыми предпочтениями, полученные с помощью широко известного теста Люшера. Пользователи игры, имеющие выраженные признаки депрессии, чаще предпочитают выбор красного цвета и стараются избегать серого и черного.

По словам Андрея Сокола, доцента кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного медуниверситета, уникальность приложения Goodville в том, что оно способно улучшить эмоциональное состояние пользователя через ненавязчивый игровой процесс, а не с помощью популярных в последнее время чат-ботов или попыток «прокачивания» ментальных навыков.

Стартап показал, что психодиагностические методики могут эффективно применяться в мобильном игровом приложении для оценки психологического состояния человека.

Основная цель Goodville — улучшения здоровья пользователей. При этом разработчики подчеркивают, что оно не является медицинским и не заменяет врачебную помощь.

Goodville — казуальная игра в жанре «ферма», созданная резидентом ПВТ GoodGamesSoft. В ее разработке участвуют белорусские программисты и ведущие специалисты в сфере психического здоровья. В игровой процесс внедрены известные психологические тесты, что дает возможность приложению оценить психоэмоциональное состояние пользователя и диагностировать расстройства. Также приложение помогает бороться с депрессивными симптомами.

Прочитать, как создавалась игра, можно в нашем интервью с основателем компании и автором идеи Алексеем Мелешкевичем.