Во время акций в Минске заметили необычные заграждения силовиков. На базе чего они сделаны

Источник материала: Tut.by

Большинство оружия и техники, которую мы с 9 августа наблюдаем на подавлении протестов в Минске, было так или иначе известно и раньше: что-то показывали на выставках, что-то использовалось в предыдущие годы, что-то вообще является классикой. Фактически есть только один абсолютно новый образец — заграждения на базе бронемашин, которые до летних протестов нигде не мелькали и явно произведены в последние месяцы. 42.TUT.BY разобрался, на базе конкретно какой техники их сделали.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Что за заграждения и когда их впервые увидели

В первый раз минчане и гости столицы столкнулись с новинкой в воскресенье, 6 сентября . Подошедшие ко Дворцу независимости участники акции увидели, что фаланга силовиков, перекрывавшая проспект Победителей за неделю до этого, на сей раз отсутствует. Вместо этого на подходе ко дворцу размотали спираль Бруно, за проволокой редкой цепочкой стояли ППС-ники, а сам проспект перекрывали четыре необычные машины, по виду напоминающие БРДМ-2, однако вместо пулеметных башенок у каждой сверху и спереди имеется большой металлический щит.

Конструктивно техника оказалась схожа с уже известными белорусам автомобилями заграждения «Рубеж» и «Забор-барьер». Отличия также очевидны: если две перечисленные модели сделаны на основе легковушек («Забор-барьер» — из пикапа Ford Ranger, «Рубеж» — из внедорожника Ford Explorer пятого поколения), то базой для новинки послужила бронемашина.



На фото «Забор-барьер». «Рубежей» у белорусских силовиков существенно меньше. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Другим отличием является существенно менее совершенная конструкция щита. И у «Рубежа», и у «Забор-барьера» значительный процент заграждения представляет собой сетку из прочной проволоки (щит «Забор-барьера» практически полностью состоит из сетки) — это позволяет и не пускать протестующих за заграждение, и иметь хороший обзор. А у «Рубежа», помимо собственно щита, может устанавливаться и антитеррористический штурмовой трап (впрочем, на нынешних протестах такие, судя по всему, ни разу не пригодились).

У новой машины щит почти цельнометаллический, лишь с узкими бойницами, чтобы осмотреться. Когда колонны 6 сентября подошли к заграждению, силовики и протестующие оказались как бы по разные стороны стены, и в итоге минчане оставили на щитах довольно много рисунков и лозунгов — логично, что на заграждениях «заборов» такое бы не вышло.

Из каких машин сделали новые передвижные заграждения?

Изначально мы подумали, что щиты установили на обычных БРДМ-2. Однако, присмотревшись, поняли, что это не так.

Так как БРДМ расшифровывается как «бронированная разведывательно-дозорная машина», логично, что одна из главных функций такой техники — разведка, для которой совершенно не помешает хорошая обзорность. Поэтому по бортам каждая «классическая» БРДМ-2 имеет по три триплекса, чтобы экипаж мог без проблем наблюдать за местностью.



БРДМ-2. Триплексы на борту видны отчетливо. Фото: wikipedia.org



Звуковещательная станция ЗС-82, стоявшая у стелы 6 сентября, также сделана на базе оригинальной БРДМ-2. Триплексы на месте. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Вместе с тем, внимательно присмотревшись к машинам со щитами, никаких триплексов мы не заметили. Вряд ли бы кто-то стал специально заваривать их настолько качественно, чтобы от обзорных приспособлений не осталось и следа.

Напрашивается вывод: триплексы отсутствовали на машинах, к которым приделали щиты, изначально.



На снимке, сделанном 6 сентября, отчетливо видно: никаких триплексов там, где они есть у обычной БРДМ-2, у этой машины не наблюдается. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Попробуем определить, какая машина, похожая на БРДМ-2, не имеет этих средств обзора.

В разное время на основе бронированных разведывательно-дозорных машин делалось не так уж мало различной боевой техники. Можно долго перечислять особенности всех вариаций, но полностью совпадает по внешнему виду с новыми подвижными заграждениями лишь один вариант. Это самоходный противотанковый ракетный комплекс 9П148 «Конкурс».



Фото: wikipedia.org

Задачей бронемашины изначально является уничтожение танков, ДОТов и легкой бронетехники. Вместо башенки с пулеметом, характерной для обычной БРДМ-2, на «Конкурсе» (для удобства будем называть машину так, а не 9П148) установлены направляющие для пяти управляемых ракет 9М113. Боеприпас с кумулятивной боевой частью массой 2,7 кг может пробивать до 600 мм гомогенной стальной брони.

После того как пять ракет отстреляны, на направляющие нужно ставить новые. И для этого у «Конкурса» есть особый люк в задней части корпуса: после отстрела ракет крышка открывается, направляющие автоматически опускаются в люк, и командир боевой машины заряжает в них ракеты. Как это делается, можно посмотреть здесь .

Если посмотреть видео машин, мы прекрасно видим этот люк в открытом положении. Никаких ракет на машине уже, естественно, нет, а направляющие, похоже, сложены. Однако люк оказался достаточно удобным, чтобы использовать его для обзора и ехать высунув голову — как на этих кадрах от нашего читателя (судя по форме, это бойцы спецназа внутренних войск).

Еще одной особенностью, по которой можно отличить «Конкурсы» от других машин, похожих на БРДМ-2, является поворотный круглый люк командира. На нем устанавливается прибор наблюдения (визир) 9Ш119, позволяющий наводить ракету на цель. У обычной БРДМ люк другой — полукруглый.

Люк с визиром можно легко различить на первом из фото, появившихся в Telegram-канале активиста Антона Мотолько и снятых 18 октября на пересечении Долгобродской улицы и Партизанского проспекта. Визир находится прямо под щитом.

Судя по колесам, техника взята с базы хранения: когда она находится там, шины покрываются гашеной известью, чтобы солнечный свет меньше воздействовал на резину. Когда слой известки смывают, полностью отмыть колесо не выходит, все равно остается светлый след, который отчетливо виден на колесах машин на этом же видео.

Итак, можно сделать вывод: для того чтобы оперативно сделать новые заграждения, с одной из баз долговременного хранения бронетехники извлекли несколько стоявших там самоходных ПТРК 9П148 «Конкурс» и смонтировали на них щиты. Где именно проводились работы и получил ли новодел какое-либо название, нам неизвестно.