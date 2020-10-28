«Нас забросали светошумовыми гранатами, а уже потом я обнаружил кровь на плече». Пострадавший в разгоне на Орловке о том, как все было

Источник материала: Onliner

Дмитрию 32 года, и в воскресенье он был на протестном марше. Вместе с колонной они пошли по Орловской улице, там встретились с силовиками, забросавшими их светошумовыми гранатами. У Дмитрия — рана на плече. Говорит, что, скорее всего, попали резиновой пулей.

— К вечеру нас осталось довольно мало, мы шли колонной ко Дворцу независимости, нам перекрыли дорогу системами «Рубеж». Мы постояли возле них, развернулись и хотели идти обратно. Сзади колонну подперли автозаки и автобусы. Когда люди развернулись и стали идти обратно, народ их прогнал. Они снялись с места и очень-очень быстро уехали, — объясняет он.

— Мы пошли по Орловской в сторону РУВД Центрального района. Не дошли метров 50—100, так что никаких камней в сторону РУВД мы даже добросить не могли. Нам наперерез вышла цепь «космонавтов». И они без предупреждения (обычно же они предупреждают стуком щитов друг от друга) начали бросать светошумовые гранаты.

У меня под ногами штуки четыре светошумовые гранаты взорвалось. Когда начались взрывы, я уже ничего не видел и не слышал, просто бежал, даже не понимая, куда бегу. Видел только, что возле меня падают люди, когда гранаты стали взрывать. Сам я даже не почувствовал, что и куда мне прилетело.

Минут через 10—15 где-то там далеко во дворах я стал чувствовать, что на спине что-то некомфортно мне, рукой пощупал — там кровь. Какой-то парень подошел, посмотрел — там рана. Уже потом я увидел, что это 100% не осколок. Если бы это был осколок, то на одежде были бы видны явные и четкие разрывы. Но на мне была тонкая жилетка, она осталась цела, а вот майка под ней была разорвана: здоровенная дырка. Я не знаю, как так может быть, но факт есть факт. Я думаю, что это была резиновая пуля.





Уже когда я немного опомнился и пришел в себя, вспомнил, что возле меня падали люди.

К медикам Дмитрий решил не обращаться. Говорит, нет смысла: рану дома обработал и заклеил.

— Само заживет потихоньку. Обращаться к медикам не хочу, так как придется данные оставлять свои, — считает он. — Несколько недель назад у меня жену забрали с ребенком с остановки, у ребенка был белый шарик на самокате. Приехали силовики и похватали людей с остановки. Там были какие-то пенсионеры и моя жена с ребенком. Пенсионеров оставили до утра, а моих продержали до часа ночи. А потом суд дал пять базовых. И теперь к нам домой по очереди ходят санстанция, поликлиника и МЧС — все это бесконечно. Поэтому не хочу лишний раз давать повод.

Дмитрий считает, что столько светошумовых гранат, резиновых пуль не было смысла применять.

— Часть людей разбежались уже при виде этой цепи, которая вышла из РУВД, — говорит он. — Когда полетели гранаты, бежать начали все. Хватило бы одной-двух, брошенных куда-нибудь вбок. Почему их было столько и зачем их бросали в толпу? А уж для чего резиновыми пулями в спину стрелять, совершенно не понимаю.

Официально

По данным Минздрава, всего после разгона протестующих 25 октября пострадали 13 человек, пять из которых госпитализированы.

Между тем вчера о случившемся на Орловской улице высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что лично отдал приказ на подобные действия сотрудников милиции.

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