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«Нас забросали светошумовыми гранатами, а уже потом я обнаружил кровь на плече». Пострадавший в разгоне на Орловке о том, как все было

28.10.2020 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дмитрию 32 года, и в воскресенье он был на протестном марше. Вместе с колонной они пошли по Орловской улице, там встретились с силовиками, забросавшими их светошумовыми гранатами. У Дмитрия — рана на плече. Говорит, что, скорее всего, попали резиновой пулей.

К вечеру нас осталось довольно мало, мы шли колонной ко Дворцу независимости, нам перекрыли дорогу системами «Рубеж». Мы постояли возле них, развернулись и хотели идти обратно. Сзади колонну подперли автозаки и автобусы. Когда люди развернулись и стали идти обратно, народ их прогнал. Они снялись с места и очень-очень быстро уехали, — объясняет он.

Мы пошли по Орловской в сторону РУВД Центрального района. Не дошли метров 50—100, так что никаких камней в сторону РУВД мы даже добросить не могли. Нам наперерез вышла цепь «космонавтов». И они без предупреждения (обычно же они предупреждают стуком щитов друг от друга) начали бросать светошумовые гранаты.

У меня под ногами штуки четыре светошумовые гранаты взорвалось. Когда начались взрывы, я уже ничего не видел и не слышал, просто бежал, даже не понимая, куда бегу. Видел только, что возле меня падают люди, когда гранаты стали взрывать. Сам я даже не почувствовал, что и куда мне прилетело.

Минут через 10—15 где-то там далеко во дворах я стал чувствовать, что на спине что-то некомфортно мне, рукой пощупал — там кровь. Какой-то парень подошел, посмотрел — там рана. Уже потом я увидел, что это 100% не осколок. Если бы это был осколок, то на одежде были бы видны явные и четкие разрывы. Но на мне была тонкая жилетка, она осталась цела, а вот майка под ней была разорвана: здоровенная дырка. Я не знаю, как так может быть, но факт есть факт. Я думаю, что это была резиновая пуля.

«Нас забросали светошумовыми гранатами, а уже потом я обнаружил кровь на плече». Пострадавший в разгоне на Орловке о том, как все было

Уже когда я немного опомнился и пришел в себя, вспомнил, что возле меня падали люди.

К медикам Дмитрий решил не обращаться. Говорит, нет смысла: рану дома обработал и заклеил.

Само заживет потихоньку. Обращаться к медикам не хочу, так как придется данные оставлять свои, — считает он. — Несколько недель назад у меня жену забрали с ребенком с остановки, у ребенка был белый шарик на самокате. Приехали силовики и похватали людей с остановки. Там были какие-то пенсионеры и моя жена с ребенком. Пенсионеров оставили до утра, а моих продержали до часа ночи. А потом суд дал пять базовых. И теперь к нам домой по очереди ходят санстанция, поликлиника и МЧС — все это бесконечно. Поэтому не хочу лишний раз давать повод.

Дмитрий считает, что столько светошумовых гранат, резиновых пуль не было смысла применять.

Часть людей разбежались уже при виде этой цепи, которая вышла из РУВД, — говорит он. — Когда полетели гранаты, бежать начали все. Хватило бы одной-двух, брошенных куда-нибудь вбок. Почему их было столько и зачем их бросали в толпу? А уж для чего резиновыми пулями в спину стрелять, совершенно не понимаю.

Официально

По данным Минздрава, всего после разгона протестующих 25 октября пострадали 13 человек, пять из которых госпитализированы.

Между тем вчера о случившемся на Орловской улице высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что лично отдал приказ на подобные действия сотрудников милиции.

Если вы пострадали во время разгона протеста на Орловке, пишите в наш Telegram-бот, в Telegram непосредственно автору @Nastassia, или на почту za@onliner.by, или в Telegram @NastassiaZa.

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Теги: Минск
 
 
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Дмитрию 32 года, и в воскресенье он был на протестном марше. Вместе с колонной они пошли по Орловской улице, там встретились с силовиками, забросавшими их...
 
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