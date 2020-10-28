Apple разрабатывает защитное покрытие от трещин на гибком экране

Источник материала: Onliner

Новый опубликованный патент раскрыл планы Apple по разработке защитного покрытия на гибкие дисплеи. Материал должен предотвращать появление трещин в месте изгиба. Это хорошо скажется на долговечности экрана. Подробности сообщает ресурс Patently Apple.

Патент описывает некое покрытие, которое не позволит образовываться микротрещинам. А они, в свою очередь, не позволят экрану однажды хрустнуть пополам. Помимо этого, дисплей планируется защитить еще одним покрытием, предназначенным для выживаемости экрана при внешнем воздействии — царапинах и ударах.





Вероятно, Apple рассматривает возможность использования гибких экранов в своих будущих продуктах. Ранее появлялась информация, что Samsung поставила купертинской корпорации большое количество образцов гибких дисплеев.