﻿ Apple разрабатывает защитное покрытие от трещин на гибком экране. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple разрабатывает защитное покрытие от трещин на гибком экране

28.10.2020 16:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Новый опубликованный патент раскрыл планы Apple по разработке защитного покрытия на гибкие дисплеи. Материал должен предотвращать появление трещин в месте изгиба. Это хорошо скажется на долговечности экрана. Подробности сообщает ресурс Patently Apple.

Патент описывает некое покрытие, которое не позволит образовываться микротрещинам. А они, в свою очередь, не позволят экрану однажды хрустнуть пополам. Помимо этого, дисплей планируется защитить еще одним покрытием, предназначенным для выживаемости экрана при внешнем воздействии — царапинах и ударах.

Apple разрабатывает защитное покрытие от трещин на гибком экране

Вероятно, Apple рассматривает возможность использования гибких экранов в своих будущих продуктах. Ранее появлялась информация, что Samsung поставила купертинской корпорации большое количество образцов гибких дисплеев.

Смартфон Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DSM 6GB/128GB (черный)
27 отзывов
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
810 р.
39 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (зеленый)
34 отзыва
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
699 р.
30 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi 7A 2GB/32GB международная версия (матовый черный)
43 отзыва
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
289 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Смартфоны в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый опубликованный патент раскрыл планы Apple по разработке защитного покрытия на гибкие дисплеи. Материал должен предотвращать появление трещин в месте изгиба....
 
Новости дня
Новости разные
 
Взял 1000 евро в кредит под минус 5 процентов годовых. Как это работает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика