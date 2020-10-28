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Apple разрабатывает защитное покрытие от трещин на гибком экране
Источник материала: Onliner
Новый опубликованный патент раскрыл планы Apple по разработке защитного покрытия на гибкие дисплеи. Материал должен предотвращать появление трещин в месте изгиба. Это хорошо скажется на долговечности экрана. Подробности
Патент описывает некое покрытие, которое не позволит образовываться микротрещинам. А они, в свою очередь, не позволят экрану однажды хрустнуть пополам. Помимо этого, дисплей планируется защитить еще одним покрытием, предназначенным для выживаемости экрана при внешнем воздействии — царапинах и ударах.
Вероятно, Apple рассматривает возможность использования гибких экранов в своих будущих продуктах. Ранее появлялась информация, что Samsung поставила купертинской корпорации большое количество образцов гибких дисплеев.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Qualcomm Snapdragon 439, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Новый опубликованный патент раскрыл планы Apple по разработке защитного покрытия на гибкие дисплеи. Материал должен предотвращать появление трещин в месте изгиба....
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