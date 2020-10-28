Палата представителей ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз

Палата представителей ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о взаимном признании виз.





Как отмечает пресс-служба нижней палаты парламента, соглашение позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществлять въезд, выезд, пребывание и транзитный проезд по территории Беларуси и России (при наличии белорусской или российской визы и документа, удостоверяющего личность) в течение срока действия такой визы, а также в безвизовом режиме в соответствии с международными договорами двух государств.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международных мероприятий одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия этих документов.

Соглашением предусмотрено, что иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешения на въезд, выезд и пребывание в целях осуществления трудовой деятельности, обучения, временного или постоянного проживания, имеют право осуществлять трудовую деятельность, обучаться, временно или постоянно проживать на территории государства той стороны, компетентными органами которого были оформлены указанные разрешения.

Для работников дипломатических представительств и консульских должностных лиц третьих государств, сотрудников международных организаций и их представительств, в отношении которых признается дипломатический статус, членов семей указанных лиц, аккредитованных в установленном порядке на территории государства одной стороны, предусмотрен срок пребывания на территории государства другой стороны, не превышающий 5 дней с даты въезда на территорию этого государства.

Соглашение не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым в целях обеспечения национальных и иных интересов государства одной стороны разрешен въезд на территорию этого государства, в случае, когда такие иностранные граждане или лица без гражданства ограничены во въезде на территорию государства другой стороны.