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В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации

28.10.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 28 октября.

В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации
Источник: investigator.org.ua

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

В Украине почти 7,5 тысяч новых случаев COVID-19. За день скончались 165 человек. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве.

 
 
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Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее...
 
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