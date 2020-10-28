Глава МВД Юрий Караев: зверьми стараемся не быть, но и мягкотелыми тоже не будем

До тысячи иностранных инструкторов пытались проникнуть в Беларусь для координации протеста. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью для руководителя журнала World Economy (Берлин, Германия) Александра Сосновского.





Отвечая на вопрос об оценке уровня подготовки протестующих, которые вступают в силовое противоборство с сотрудниками милиции, Караев сказал:

«Это всякие люди — и спортивные молодые люди, и те, кто подумал, что в виртуальных боях-стрелялках он умеет то же самое, и футбольные фанаты (а это отменные бойцы для уличных драк с хорошей подготовкой), анархисты, которые любят вот эти разовые акции бросать «коктейли Молотова», стрелять из боевых рогаток, драться, вооружаться. То есть спектр очень большой — и тех, кто осознает последствия для себя лично, и тех, кто совсем не представляет, что с ним будет и физически, и юридически, и как он свою жизнь в дальнейшем покалечит или прекратит, и свое здоровье в том числе».

По словам министра, попытки иностранных инструкторов проникнуть в Беларусь пресекает Госпогранкомитет.

«К счастью для нас и к сожалению для них, работает прекрасно Госпогранкомитет, который очень профессионально и прекрасно отсекает их, — сказал руководитель МВД. — Такого уже присутствия прям инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть. В основном они сами себя обучают в этих телеграм-каналах, чатах. Телеграм-канал служит как площадка для коммуникации. Они, общаясь, видят друг друга, кто наиболее агрессивен, и уже лично списываются и организуют такие уличные банды Нью-Йорка, которыми пытаются уже работать по нам, по светофорам, по “Табакеркам”. К счастью, это доморощенные такие бандиты, которых мы в принципе не то что, скажу, легко и стопроцентно, но в основном находим и нейтрализуем».

«Это начинающие террористы, которых мы с нашим профессиональным главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), другими службами криминальной милиции, в первую очередь с уголовным розыском, при поддержке наших коллег из КГБ, в принципе, нейтрализуем. В зародыше это уничтожаем, чтобы у остальных на это и мысли не было. Хотелось бы, чтобы всё это более активно освещалось в СМИ, — не до тайн следствия, не до такта в отношении именно этой категории», — отметил Караев.

Он заявил, что среди участников протестов есть люди, которые были осуждены по уголовным статьям, но вышли на свободу по амнистии.

«Это те, кто не понял благосклонность и милосердие государства к ним, не оценил этого гуманного шага, — сказал глава МВД. — Когда они к нам попадают, как правило, в состоянии опьянения, пусть уже потом не лепечут, о чем они думали, о чем не думали. Уже рецидивный, повторный срок будет, конечно же, не таким. Суд все примет во внимание».

При этом, подчеркнул Караев, его сотрудники стараются «при разборах задержанных даже чисто по-человечески посмотреть, кто попал туда случайно». «И зверьми стараемся не быть. Но и мягкотелыми тоже не будем», — заявил он.