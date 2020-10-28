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Беременная Эмили Ратаковски оголила живот на улице и шокировала публику

28.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская модель Эмили Ратаковски решила подчеркнуть свое положение: не обращая внимание на изумленные взгляды прохожих, беременная звезда оголила живот в центре Нью-Йорка.

© AP
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Ратаковски прославилась не только как модель, но и одна из самых эпатажных законодательниц мод. 29-летняя знаменитость не скрывает, что во всем следует принципу "мое тело - только мое дело", будь то обнаженные фотосессии или откровенные мемуары. Недавно звезда рассекретила свою беременность, но так и не смогла отказать себе в слабости "пошалить".

В сети обсуждают новый выход беременной Ратаковски: модель оголила свой живот и гордо продефилировала по улицам города, будто бы не замечая удивленных взглядов нью-йоркцев.

Даже прохладная погода не остановила Ратаковски: наоборот, знаменитость нашла прекрасный выход из положения и расставила правильные акценты. Джинсы с высокими сапогами модель сочетала с удлиненной расстегнутой рубашкой и осенним пальто цвета кэмэл.

Шокированные поклонники оценили смелость звезды и уже начинают предполагать, в чем же покажется Эмили перед Рождеством.

Напомним, что недавно стало известно о новом положении Эммы Стоун: по предположениям СМИ, звезда не только тайно вышла замуж, но и ждет первенца.

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