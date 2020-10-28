|
Глазьев назвал главную проблему общего финансового рынка в ЕАЭС
28.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Единая валютно-финансовая система в ЕАЭС практически создана, разработана и утверждена концепция развития финансового рынка Евразийского экономического союза, и "уже год мы по ней работаем", рассказал министр по итогам Делового Форума ЕАЭС.
В перспективе может быть создан общий финансовый регулятор, если государства-члены ЕАЭС сочтут это необходимым, добавил Глазьев.
"Рынок у нас реально существует, работает, единственная проблема заключается в том, что он настолько открыт, что большое количество операций на нашем финансовом рынке делается из третьих стран, из оффшорных зон, из других юрисдикций", ― пояснил министр.
Основная задача на сегодня, по словам Глазьева, это создание "нашего финансового рынка достаточно комфортным, чтобы активность на нем шла в рамках взаимных инвестиционных проектов, в рамках сделок в национальных валютах без наложенных санкционных издержек, то есть он должен стать более емким", добавил академик.
Потенциал общего финансового рынка огромен , дальнейшее зависит от финансовых регуляторов, прежде всего ,от стабильности курсов национальных валют, от доверия к национальным валютам в странах-участницах союза, резюмировал Глазьев.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас на финансовом рынке союза много операций совершается из третьих стран и оффшорных зон, он слишком открыт, заявил член Коллегии (министр) по интеграции и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)