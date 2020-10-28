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Глазьев назвал главную проблему общего финансового рынка в ЕАЭС

28.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Глазьев назвал главную проблему общего финансового рынка в ЕАЭС

 Единая валютно-финансовая система в ЕАЭС практически создана, разработана и утверждена концепция развития финансового рынка Евразийского экономического союза, и "уже год мы по ней работаем", рассказал министр по итогам Делового Форума ЕАЭС.

В перспективе может быть создан общий финансовый регулятор, если государства-члены ЕАЭС сочтут это необходимым, добавил Глазьев.

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"Рынок у нас реально существует, работает, единственная проблема заключается в том, что он настолько открыт, что большое количество операций на нашем финансовом рынке делается из третьих стран, из оффшорных зон, из других юрисдикций", ― пояснил министр.

Основная задача на сегодня, по словам Глазьева, это создание "нашего финансового рынка достаточно комфортным, чтобы активность на нем шла в рамках взаимных инвестиционных проектов, в рамках сделок в национальных валютах без наложенных санкционных издержек, то есть он должен стать более емким", добавил академик.

Потенциал общего финансового рынка огромен , дальнейшее зависит от финансовых регуляторов, прежде всего ,от стабильности курсов национальных валют, от доверия к национальным валютам в странах-участницах союза, резюмировал Глазьев.

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Теги: Курсы валют
 
 
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