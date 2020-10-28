В Японии придумали антиковидную маску-переводчик

Источник материала: Ежедневник

Японский стартап Donut Robotics разработал силиконовое устройство, которое защищает лицо от собственных прикосновений, передает речь на расстояние и переводит с японского на английский и другие языки.

«C-Face» отправляет речь пользователя на смартфон через приложение и позволяет людям разговаривать на расстоянии до 10 метров друг от друга. Как поясняют в компании, силиконовое устройство может пригодиться врачам, которые будут общаться с пациентами на расстоянии, пишет dev.by .

Donut Robotics собрала на разработку около 950 000 долларов с помощью краудфандинга.

Стоит новинка 40 долларов.

Другие хайтек-маски

Еще одну маску для лица создали в Сингапуре. Устройство оснащено датчиками, которые контролируют температуру тела, частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови и передают данные на смартфон через Bluetooth.

Как поясняют авторы изобретения, оно может использоваться в медучреждениях для контроля жизненно важных показателей как самих пациентов, так и персонала. Также разработку могут использовать рабочие-мигранты в переполненных общежитиях, которые в этом году спровоцировали массовые вирусные вспышки в Сингапуре. В серийное производство новинка поступит в ближайшее время.

Южнокорейская LG Electronics разработала маску-очиститель воздуха. Футуристическое устройство плотно облегает рот, нос и подбородок, оно оснащено двумя фильтрами с обеих сторон и вентиляторами для облегчения притока воздуха. Фильтры HEPA-фильтра H13 в маске аналогичны таковым в домашних очистителях и, предположительно, могут блокировать 99,95% вредных частиц. Тысячи образцов уже раздали медицинскому персоналу, в скором времени маски появятся в свободной продаже, сообщает компания.