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Глазьев считает, что ЕАЭС надо вернуть капиталы в национальные юрисдикции

28.10.2020 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сергей Глазьев. Фото: eurasiancommission.org

Сергей Глазьев отметил, что валютно-финансовая система ЕАЭС практически создана, передает БЕЛТА.

«Разработана и утверждена концепция развития финансового рынка ЕАЭС, уже год как мы по ней работаем. Она предполагает в перспективе формирование общего финансового регулятора, если государства сочтут это необходимым, и формирование общего финансового рынка. Этот рынок у нас реально существует, работает. Единственная проблема заключается в том, что он настолько открыт, что большое количество операций на нашем финансовом рынке делается из третьих стран: из офшорных зон, из других юрисдикций», - сказал представитель ЕЭК.

По его словам, надо сделать финансовый рынок ЕАЭС достаточно комфортным, чтобы «активность в нем шла в рамках взаимных инвестиционных проектов, в рамках сделок в национальных валютах без ненужных транзакционных издержек». Рынок должен стать более емким, считает Сергей Глазьев.

Что в итоге?

Потенциал общего финансового рынка ЕАЭС огромен. «Если мы сумеем создать условия, при которых капиталы вернутся из офшоров на родину, то объем нашего финансового рынка вырастет во много раз. Все необходимое мы можем сделать. Это зависит от финансовых регуляторов, прежде всего, от стабильности курсов национальных валют, от доверия к нашим национальным валютам. Это большое направление совместной работы», - заявил Сергей Глазьев.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Евразийском экономическом союзе надо создать условия для возврата капиталов из офшоров в национальные юрисдикции. Об этом заявил член Коллегии (министр) по...
 
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