Приказом гендиректора уволены 12 сотрудников «Гродно Азота»

Источник материала: АФН

Уволены 12 сотрудников ОАО «Гродно Азот», которые публично заявили о присоединении к стачке. Соответствующий приказ подписал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.

Среди официальных причин увольнения: «нарушение трудовой дисциплины» и «правил внутреннего распорядка», «отсутствие на рабочем месте более трех часов в течении рабочего дня без уважительных причин», а также «прогулы без уважительных причин», сообщает БелаПАН со ссылкой на копию приказа.

Прогулы уволенным сотрудникам поставили за те дни, когда они находились в изоляторе и предоставили справки об этом.

Как сообщалось, сегодня сотрудника «Гродно Азота» члена независимого профсоюза Александра Жука суд Октябрьского района Гродно осудил на 30 суток административного ареста, признав его виновным в участии в двух несанкционированных массовых мероприятиях. Жук пропал рано утром 27 октября. Его забрали на беседу в КГБ. До суда он находился в изоляторе.

Стачка на предприятии началась 26 октября. В первый день не менее 32 человек были жестко задержаны силовиками на проходной.