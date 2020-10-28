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Как и требовал Лукашенко: протестующие студенты массово жалуются на отчисления из вузов

28.10.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси учащиеся массово жалуются на отчисления из вузов. Это происходит после того, как вчера, 27 октября, Лукашенко заявил, что протестующих студентов следует выгнать из университетов.

Дословно так называемый президент сказал: «Студенты: пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое — преподаватели. Их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

Далее события разворачиваются следующим образом.

Сегодня в БГАИ состоялась акция солидарности с тремя студентами, которых, предположительно, отчислили еще вчера.

Телеграм-канал «IN КУЛЬТ» сообщил, что у 18 студентов БГУКИ перестали работать пропуска. В деканате подтвердили, что ребят отчисляют.

По предварительной информации канала «Белые халаты», в БГМУ отчисляют десять студентов с лечфака и двух с педиатрического факультета.

Читатели рассказали KYKY, что из БрГТУ отчислили девять учащихся.

Обложка: Elina Brotherus.

 
 
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В Беларуси учащиеся массово жалуются на отчисления из вузов. Это происходит после того, как вчера, 27 октября, Лукашенко заявил, что протестующих студентов следует...
 
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