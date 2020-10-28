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Как и требовал Лукашенко: протестующие студенты массово жалуются на отчисления из вузов
Источник материала: KYKY>
В Беларуси учащиеся массово жалуются на отчисления из вузов. Это происходит после того, как вчера, 27 октября, Лукашенко заявил, что протестующих студентов следует выгнать из университетов.
Дословно так называемый президент
Далее события разворачиваются следующим образом.
Сегодня в БГАИ состоялась акция солидарности с тремя студентами, которых, предположительно, отчислили еще вчера.
Телеграм-канал «IN КУЛЬТ» сообщил, что у 18 студентов БГУКИ перестали работать пропуска. В деканате подтвердили, что ребят отчисляют.
По предварительной информации канала «Белые халаты», в БГМУ отчисляют десять студентов с лечфака и двух с педиатрического факультета.
Читатели рассказали KYKY, что из БрГТУ отчислили девять учащихся.
Обложка: Elina Brotherus.
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В Беларуси учащиеся массово жалуются на отчисления из вузов. Это происходит после того, как вчера, 27 октября, Лукашенко заявил, что протестующих студентов следует...
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