ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что-то странное происходит у здания Генпрокуратуры

28.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Где-то после 15 часов очевидцы стали сообщать, что , что здание Генпрокуратуры в Минске огорожено.



По данным @radiosvaboda, на тротуарах лежали бутылки от спиртных напитков, их караулили силовики в полном обмундировании. При том о каких-то беспорядках или громких вечеринках на том месте ни в соцсетях, ни в СМИ ничего не сообщалось.

И только спустя какое-то время Генпрокуратура заявила, что "сегодня, в 13.49, у здания Генпрокуратуры зафиксированы действия, возможно, противоправные, с участием прохожих. Обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами. Данное событие к деятельности Генеральной прокуратуры не имеет отношения".

Однако что именно там произошло, не сообщается.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где-то после 15 часов очевидцы стали сообщать, что , что здание Генпрокуратуры в Минске огорожено.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глазьев назвал главную проблему общего финансового рынка в ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика