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«Я свободный человек со своим мнением». Тренер-администратор покинул хоккейное «Динамо»

28.10.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администратор спортивного отдела (тренер-администратор) минского «Динамо» Андрей Маркович покинул команду, в которой на разных должностях проработал десять лет с небольшим перерывом. Ранее он отвечал за работу клуба с болельщиками, был главой фан-клуба и начальником команды.


Фото: Facebook Андрея Марковича

«Десять с лишним лет в ХК „Динамо“ уходят в историю. Эти годы были интересными, разными, они стали большой частью моей жизни. Я благодарен жизни за этот опыт, благодарен хоккею за то, что научил быть командным игроком и биться до конца. Я бился, я работал честно и отдавал себя этому клубу без остатка, и последние месяцы я работал ради команды, хоккейной команды, которой я был и останусь предан. За эти десять лет я встретил здесь много замечательных людей, профессионалов, таких же болеющих хоккеем, как и я. Были и другие, но о них не вспоминаем.

Меня уволили, „по собственному“. У меня забрали любимую работу, но я вернул себе голос и свободу! Сейчас свобода дороже золота!

Я люблю свою страну всем сердцем, нашу Беларусь, и сейчас я могу вдыхать ее полной грудью, она чудесна и достойна большего, а ее народ велик и силен, и я буду всегда с ним рядом плечом к плечу. Я не отказываюсь ни от единого своего слова. Я свободный человек со своим мнением. Я обнимаю всем сердцем тех, кто был со мной, кто мыслил со мной в одном направлении в хоккее и жизни.

Я ухожу в чистое поле, с чистой головой, с чистой совестью и открытым для всего нового. Так что если кому-то буду полезен, я всегда на связи.

Я желаю удачи этой команде и желаю, чтобы скоро мы все смогли вернуть себе голос и свободу», — написал Андрей Маркович на своей странице в Facebook, прикрепив фото заявления на имя генерального директора клуба Игоря Шуневича.


Фото: Facebook Андрея Марковича

 
 
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Администратор спортивного отдела (тренер-администратор) минского «Динамо» Андрей Маркович покинул команду, в которой на разных должностях проработал десять лет с...
 
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