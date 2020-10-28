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В соцсетях пишут, что кафе Paul во время «хапуна» выгнало посетителей. А как было на самом деле?

28.10.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 26 октября в некоторых районах Минска в поддержку общенациональной забастовки на улицу вышли сотни минчан. Цепь солидарности собралась и рядом со столичной филармонией, где находится кафе-пекарня Paul. На следующий день в соцсетях стали писать, что, когда на площади Якуба Коласа начался «хапун», в заведении решили закрыться пораньше и попросили посетителей уйти. Администрация Paul называет это заявление фейком.


Вчера днем по соцсетям начал гулять скриншот с таким текстом: «Кофейня Paul на Независимости, 48. Выгнали всех посетителей во время „хапуна“ [26 октября в районе 20.00] и сказали, что закрываются раньше. А потом открылись как ни в чем не бывало».

Автор этого поста нам неизвестен. Зато мы нашли девушку Евгению, которая находилась рядом с кафе в 19.48: ее подруга брала там чай навынос. По словам свидетельницы, в заведении ее знакомую поторопили, сказав, что Paul заканчивает работать раньше обычного. В тот момент возле кафе было спокойно, но через несколько минут тут начался разгон, брутально задержали велосипедиста.

— А после девяти, когда все улеглось, я шла мимо Paul, и кофейня снова работала: было полно народу, — продолжает Евгения. — Но что было между событиями, я не видела. Не то чтобы хочу дискредитировать заведение, просто мне стало обидно, что подруге сказали, что закрываются, а дальше спокойно работали.

А вот минчанка по имени Ольга знает, что было между событиями c восьми до девяти вечера. Она в это время находилась в самом кафе и в 20.24 даже сняла видео, что происходило за окнами.

— У нас на глазах задержали велосипедиста. Мы сидели в кафе за столиком, пили чай-кофе. Когда мы туда заходили, то никого не выгоняли. Даже наоборот: сказали нам, чтобы мы быстрее прошли в зал и не стояли у дверей. Людей было много, свет не тушили.

Виолетта рассказала, что в этот вечер работала возле кафе Paul как журналистка, снимала задержания. Девушка поделилась: иногда пряталась в кофейне, но не видела, чтобы кто-то выгонял оттуда гостей.

— Сотрудники просили рассредоточиться по кофейне и не толпиться у входа, чтобы не привлекать внимание силовиков.

Еще одна свидетельница по имени Верона подтвердила, что сотрудники посетителей не выгоняли, а двери были все время открыты.

— Просили не толпиться у окон и не снимать. Я хотела снять, как несколько мужчин бьют велосипедиста. Но один из них начал светить на меня ярким фонарем и кричать, чтобы я вышла. Через окно он попытался меня сфотографировать, но в Paul не вошел. Мы быстро вышли из кафе, когда на площади остались только «безобидные» срочники.

В администрации кафе сообщили, что на протяжении всего вечера Paul принимал гостей в обычном режиме:

— Доступ в заведение не был ограничен в промежутке времени с 20.00 до 21.00 абсолютно для всех гостей. На момент скопления большой части забежавших посетителей возле центрального входа и на крыльце в этом промежутке времени всем находившимся в этой точке сотрудники предложили сесть на посадочные места и не создавать ажиотаж возле входа, чтобы другим гостям можно было без затруднения попасть внутрь. Также всем присутствующим была предложена питьевая вода. В заведение мог попасть абсолютно любой посетитель.

Информацию о том, что сотрудники просили покинуть заведение как можно скорее, администрация отрицает. По техническим причинам нам не смогли оперативно предоставить видео с камер наблюдения. Немного позже они появятся.

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Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 октября в некоторых районах Минска в поддержку общенациональной забастовки вышли сотни минчан. Цепь солидарности собралась и рядом со столичной...
 
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