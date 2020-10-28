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Мотоциклисты устроили мини-представление на набережной в Бресте. Наверное, место понравилось (видео)
Источник материала: Onliner
Пользователь WikiLink_Brest продолжает держать наш
Маневрирование с включенными фарами на ночной набережной действительно выглядело почти по-цирковому.
Упрекнуть байкеров можно в том, что ездили, судя по всему, по тротуару, что и правилами запрещено, да и в целом не выглядит особо дисциплинированным поступком.
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Мотоциклисты устроили мини-представление на набережной в Бресте. Наверное, место понравилось (видео)
Пользователь WikiLink_Brest продолжает держать наш форум в курсе того, что происходит на дорогах в Бресте. Недавно, к примеру, двое мотоциклистов устроили небольшое...
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