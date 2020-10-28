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Флагман Huawei за $2700 получил уже 210 тысяч предзаказов
Источник материала: Onliner
Huawei на прошлой неделе представила новые флагманы серии Mate 40. Самой дорогой из них стала версия Mate 40 RS Porsche Design — цена равняется 2295 евро, что составляет примерно 2700 долларов. Но покупателей такая стоимость, похоже, не остановила.
Топовая модель уже
Задняя панель RS Porsche Design выполнена из керамики. Модель доступна в двух цветах — белом и черном. Смартфон работает на чипе Kirin 9000, который выполнен по техпроцессу 5 нм. Премиальная версия Mate 40 RS Porsche Design по умолчанию доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
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Huawei на прошлой неделе представила новые флагманы серии Mate 40. Самой дорогой из них стала версия Mate 40 RS Porsche Design — цена равняется 2295 евро, что составляет примерно 2700...
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