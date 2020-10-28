Флагман Huawei за $2700 получил уже 210 тысяч предзаказов

Источник материала: Onliner

Huawei на прошлой неделе представила новые флагманы серии Mate 40. Самой дорогой из них стала версия Mate 40 RS Porsche Design — цена равняется 2295 евро, что составляет примерно 2700 долларов. Но покупателей такая стоимость, похоже, не остановила.

Топовая модель уже получила 210 тысяч предзаказов на сайте китайского ретейлера JD. Обычные Mate 40 и вовсе закончились спустя 28 секунд после начала предзаказа.

Задняя панель RS Porsche Design выполнена из керамики. Модель доступна в двух цветах — белом и черном. Смартфон работает на чипе Kirin 9000, который выполнен по техпроцессу 5 нм. Премиальная версия Mate 40 RS Porsche Design по умолчанию доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства.