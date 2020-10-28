ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Флагман Huawei за $2700 получил уже 210 тысяч предзаказов

28.10.2020 17:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Huawei на прошлой неделе представила новые флагманы серии Mate 40. Самой дорогой из них стала версия Mate 40 RS Porsche Design — цена равняется 2295 евро, что составляет примерно 2700 долларов. Но покупателей такая стоимость, похоже, не остановила.

Топовая модель уже получила 210 тысяч предзаказов на сайте китайского ретейлера JD. Обычные Mate 40 и вовсе закончились спустя 28 секунд после начала предзаказа.

Задняя панель RS Porsche Design выполнена из керамики. Модель доступна в двух цветах — белом и черном. Смартфон работает на чипе Kirin 9000, который выполнен по техпроцессу 5 нм. Премиальная версия Mate 40 RS Porsche Design по умолчанию доступна с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ пространства.

Смартфон Huawei P40 lite E (ярко-голубой)
2 отзыва
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
399 р.
34 предложения
Смартфон Huawei P40 lite (полночный черный)
21 отзыв
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
599 р.
29 предложений
Смартфон Huawei P30 Lite MAR-LX1B Dual SIM 6GB/256GB (насыщенный бирюзовый)
8 отзывов
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
479 р.
30 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Huawei на прошлой неделе представила новые флагманы серии Mate 40. Самой дорогой из них стала версия Mate 40 RS Porsche Design — цена равняется 2295 евро, что составляет примерно 2700...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я свободный человек со своим мнением». Тренер-администратор покинул хоккейное «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика