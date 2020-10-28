Уволенные из-за забастовки рабочие уехали из страны. О ситуации на заводах сегодня

Источник материала: Onliner

После акций протеста и призывов к забастовке в этот понедельник к работникам некоторых белорусских предприятий были применены санкции. В тот же день работы лишились шестеро сотрудников «Беларусьнефти», были уволены несколько сотрудников МЗКТ, «на разговор» вызвали активистов с МТЗ. Сегодня в Telegram-каналах снова появляются новости с крупных белорусских заводов. Проверяем информацию и следим за происходящим.

Рабочие говорят об 11 уволенных с «Гродно Азота». На предприятии отрицают

«Сегодня задним числом с „Азота“ уволено 11 человек. Просто шли на работу», — такое сообщение сегодня появилось в Telegram-канале «Стачком Гродно». Председатель профсоюзного комитета Андрей Рожинский сообщил Onliner, что таких обращений от работников к ним не поступало. В отделе кадров «Гродно Азота» нам также сообщили, что на данный момент документов на увольнение у них нет. «Возможно, были такие разговоры, но на деле пока никого не уволили», — рассказали нам на предприятии. Продолжаем следить за тем, что происходит на белорусских заводах, и проверяем информацию о забастовках.

Уволенные сотрудники «Белоруснефти» уехали из страны

В понедельник утром шесть работников РУП «ПО „Белоруснефть“» объявили о забастовке. Мужчины работали в управлении промыслово-геофизических работ в Речице. Днем их вызвало руководство на беседу, а вечером они уже получили расчет.

Сегодня двое из шести бастующих рабочих — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — уехали из Беларуси. Об этом они сообщили Onliner сегодня утром. Сейчас они находятся в Литве, гуманитарные визы им выдали прямо на границе.





С МЗКТ уволили как минимум двух рабочих

Вчера днем в трудовых книжках Дмитрия Кононюка и Виктора Чайковского появились записи об окончании работы на заводе — их уволили «по статье».





— В целом завод работает, у нас мелкосерийное производство, так что потихоньку работа идет. Тут речь больше не про забастовку, а про отношение к людям, — рассказал нам Дмитрий.

С МТЗ уволили двух работников за отсутствие на рабочем месте

Сегодня утром двум членам профкома независимого профсоюза РЭП на МТЗ, Михаилу Громову и Ульяне Горбачевой, выдали трудовые книжки. В них была запись об увольнении по статье за отсутствие на заводе более трех часов. Днем ранее им пришел на карту расчет. «Настроение у них бодрое, будут подавать в суд», — сообщил пресс-секретарь стачкома.

В пресс-службе МТЗ Onliner сообщили, что сегодня на завод приняли двух работников и уволили четырех. Связаны ли увольнения с забастовкой, там не пояснили.