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Уволенные из-за забастовки рабочие уехали из страны. О ситуации на заводах сегодня
Источник материала: Onliner
После акций протеста и призывов к забастовке в этот понедельник к работникам некоторых белорусских предприятий были применены санкции. В тот же день работы лишились шестеро сотрудников «Беларусьнефти», были уволены несколько сотрудников МЗКТ, «на разговор» вызвали активистов с МТЗ. Сегодня в Telegram-каналах снова появляются новости с крупных белорусских заводов. Проверяем информацию и следим за происходящим.
Рабочие говорят об 11 уволенных с «Гродно Азота». На предприятии отрицают
«Сегодня задним числом с „Азота“ уволено 11 человек. Просто шли на работу», — такое сообщение сегодня появилось в Telegram-канале «Стачком Гродно». Председатель профсоюзного комитета Андрей Рожинский сообщил Onliner, что таких обращений от работников к ним не поступало. В отделе кадров «Гродно Азота» нам также сообщили, что на данный момент документов на увольнение у них нет. «Возможно, были такие разговоры, но на деле пока никого не уволили», — рассказали нам на предприятии. Продолжаем следить за тем, что происходит на белорусских заводах, и проверяем информацию о забастовках.
Уволенные сотрудники «Белоруснефти» уехали из страны
В понедельник утром шесть работников РУП «ПО „Белоруснефть“» объявили о забастовке. Мужчины работали в управлении промыслово-геофизических работ в Речице. Днем их вызвало руководство на беседу, а вечером они уже получили расчет.
Сегодня двое из шести бастующих рабочих — Сергей Поляков с семьей и Владимир Кайлев — уехали из Беларуси. Об этом они сообщили Onliner сегодня утром. Сейчас они находятся в Литве, гуманитарные визы им выдали прямо на границе.
С МЗКТ уволили как минимум двух рабочих
Вчера днем в трудовых книжках Дмитрия Кононюка и Виктора Чайковского появились записи об окончании работы на заводе — их уволили «по статье».
— В целом завод работает, у нас мелкосерийное производство, так что потихоньку работа идет. Тут речь больше не про забастовку, а про отношение к людям, — рассказал нам Дмитрий.
С МТЗ уволили двух работников за отсутствие на рабочем месте
Сегодня утром двум членам профкома независимого профсоюза РЭП на МТЗ, Михаилу Громову и Ульяне Горбачевой, выдали трудовые книжки. В них была запись об увольнении по статье за отсутствие на заводе более трех часов. Днем ранее им пришел на карту расчет. «Настроение у них бодрое, будут подавать в суд», — сообщил пресс-секретарь стачкома.
В пресс-службе МТЗ Onliner сообщили, что сегодня на завод приняли двух работников и уволили четырех. Связаны ли увольнения с забастовкой, там не пояснили.
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После акций протеста и призывов к забастовке в этот понедельник к работникам некоторых белорусских предприятий были применены санкции. В тот же день работы...
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