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Латушко заявил о создании новой структуры — Народного антикризисного управления. Зачем?
Источник материала: Onliner
Бывший чиновник Павел Латушко
— Власть в очередной раз проигнорировала требования народа: освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улице опять стрельба и взрывы, ранения и задержания мирных демонстрантов — это ответ на призыв к диалогу за пределами СИЗО. В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы: как выйти из состояния дефолта (правого, экономического, внешнеполитического). У власти нет ответов — они интеллектуальные банкроты. Мы справимся без них. Мы объявляем о создании Народного антикризисного управления, — заявил Латушко. — Наша команда выступает с конкретными предложениями и списком шагов:
1. Обеспечение неотвратимости и наказания лиц, виновных в насилии в отношении мирных граждан.
За данными шагами последуют другие. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы на деле показать: у нас есть перспектива. Мы против выученной беспомощности.
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Бывший чиновник Павел Латушко выступил с заявлением о создании Народного антикризисного управления: «Мы все сделали в этом году невозможное. Настало время...
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