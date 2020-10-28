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Латушко заявил о создании новой структуры — Народного антикризисного управления. Зачем?

28.10.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывший чиновник Павел Латушко выступил с заявлением о создании Народного антикризисного управления: «Мы все сделали в этом году невозможное. Настало время двигаться дальше. Координационный совет был создан с целью проведения результативных переговоров по переходу власти. НАУ обеспечит их начало, а потом станет органом, который обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста до даты выборов и прихода к власти нового правительства».

— Власть в очередной раз проигнорировала требования народа: освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улице опять стрельба и взрывы, ранения и задержания мирных демонстрантов — это ответ на призыв к диалогу за пределами СИЗО. В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы: как выйти из состояния дефолта (правого, экономического, внешнеполитического). У власти нет ответов — они интеллектуальные банкроты. Мы справимся без них. Мы объявляем о создании Народного антикризисного управления, — заявил Латушко. — Наша команда выступает с конкретными предложениями и списком шагов:

1. Обеспечение неотвратимости и наказания лиц, виновных в насилии в отношении мирных граждан.
2. Взаимодействие с международными организациями для ареста выведенных из страны режимом средств.
3. Формирование списка компаний и банков, связанных с обслуживанием и финансированием режима для осуществления экономических санкций.
4. Расширение списка лиц для осуществления персональных санкций.

За данными шагами последуют другие. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы на деле показать: у нас есть перспектива. Мы против выученной беспомощности.

 
 
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Бывший чиновник Павел Латушко выступил с заявлением о создании Народного антикризисного управления: «Мы все сделали в этом году невозможное. Настало время...
 
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