|
Фотофакт. В Минске столкнулись два автомобиля, одного водителя госпитализировали
Источник материала: Навiны
Hyundai и Ford столкнулись на пересечении пр. Независимости и ул. П. Бровки. Водителя первого госпитализировали.
По сообщению столичной ГАИ, водитель Hyundai двигалась в направлении ул. Сурганова и поехала на красный сигнал светофора на пересечении с ул. П. Бровки, из-за чего произошло столкновение. Она пострадала в аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Hyundai и Ford столкнулись на пересечении пр. Независимости и ул. П. Бровки. Водителя первого госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)