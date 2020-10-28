Фотофакт. В Минске столкнулись два автомобиля, одного водителя госпитализировали

Hyundai и Ford столкнулись на пересечении пр. Независимости и ул. П. Бровки. Водителя первого госпитализировали.





По сообщению столичной ГАИ, водитель Hyundai двигалась в направлении ул. Сурганова и поехала на красный сигнал светофора на пересечении с ул. П. Бровки, из-за чего произошло столкновение. Она пострадала в аварии.