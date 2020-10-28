«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

К третьему дню национальной забастовки в Беларуси на помощь участникам протеста собрано более полумиллиона евро. На увольнения, отчисления, штрафы белорусы дают однозначный ответ: мы не оставим сограждан, репрессированных властью, без поддержки.

Рассказываем, как сегодня работает солидарность — одно из мощнейших орудий гражданского общества?





Третий день в Беларуси бастуют студенты, медики выходят на акции, остановлена часть производственных процессов на предприятиях. Белорусы поддержали объявленную Светланой Тихановской национальную забастовку, цель которой — добиться того, чтобы Лукашенко ушел.

Сам Лукашенко на забастовку ответил в свойственной ему манере: угрозами и уничижением. Своим подчиненным 27 октября он приказал увольнять бастующих, отчислять студентов, отправлять их в армию. Он обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты — пришли учиться — учитесь. Кто хочет — пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко ведут себя в вузах», — поручил Лукашенко.

Власти жизненно необходимо сделать всё возможное, чтобы забастовочная волна не захлестнула страну, осознавая, что это и будет конец эпохи Лукашенко. Для этого утративший в глазах общества легитимность президент использует эффективный ранее рычаг давления — сеет страх потери основ существования: средств на жизнь, родных, свободы (в устах Лукашенко армия выглядит аналогом тюрьмы).

BySOL обещает компенсации уволенным за политику

С начала забастовки и до 28 октября «мы собрали более 500 тысяч евро под эгидой кампании #youstrikewework», рассказал Naviny.by представитель Белорусского фонда солидарности BySOL .

Эти деньги пойдут на поддержку бастующих предприятий, со стачкомами которых у фонда налажена связь, а также на финансовую поддержку уволенных за политику.

«Каждый и каждая, кто был незаконно уволен за свои политические взгляды, получит компенсацию… в размере трех среднемесячных зарплат — 1500 евро. С большинством из тех, кто был уволен после начала национальной забастовки, мы уже связались. Остальных просим срочно связаться с нами и оформить компенсацию», — объявил соучредитель фонда Андрей Стрижак.

Собирать средства в фонд BySOL помогают и медики. Сегодня они запустили акцию #медики_бастующим. Участвующие в акции белорусские и зарубежные врачи переведут в фонд солидарности свой двухдневный заработок.

«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни!», — призывают медики.





Революционная биржа труда

Спустя два месяца протестов люди, желающие предложить работу уволенным за политику, из разрозненных единиц превратились в полноценную гражданскую инициативу. Так, телеграм-канал CV board: Honest people/HR Breakfast объединяет тех, кто потерял рабочее место, с теми, кто готов его предложить.

На конец октября у канала более 5,5 тысячи подписчиков. Публикуются успешные кейсы. Работу здесь ищут и находят уволившиеся сотрудники госСМИ, МВД, рабочие, обслуживающий персонал.

Отчисленные студенты — в IT

Похоже, сограждане могут предложить студентам больше, чем государственная машина с ее номинальной мощью.

Узнав о запланированных властью репрессиях студентов, PR-консультант Виталий Гринь «просто предложил помощь ребятам с факультета, на котором сам когда-то учился»:

Сегодня под просто постом с просто предложением помощи почти сотня комментариев, где отмечаются представители компаний, готовых также предложить работу или обучение. У записи более тысячи перепостов, сотни лайков.

«Думаю, что в моей сфере каждый более-менее состоявшийся специалист может помочь одному-двум студентам своего факультета. Насколько мне известно, так делаю далеко не только я», — сказал Виталий Гринь для Naviny.by.

«Стакан воды» от Ёжика

Совсем безвыходных ситуаций не бывает — считают в инициативе «Ёжик» . Благотворительная платформа развозит продукты тем, кто оказался в тяжелой ситуации. В день волонтеры выполняют около двадцати заявок.

В день начала забастовки по телеграм-каналам кампания напомнила: «Мы рядом. Если из-за Ваших решений, Вы окажетесь в тяжелой ситуации — мы поможем! Продуктов хватит всем пострадавшим. Гарантируем!»

В комментарии для Naviny.by программист и волонтер «Ёжика» Дмитрий пояснил, для чего они работают:

«В стране нестабильная ситуация, бывают конфликты на работе из-за взглядов. Люди стали оказываться в тяжелом положении. Сейчас мы привозим продукты простым людям, многодетным семьям, тем, кто остался без работы, в трудном положении. У нас есть сайт, где можно эту помощь запросить. Благотворители также могут жертвовать деньги».

Инициатива работает по Минску и Минскому району. Если благодаря волонтерам появляется возможность, то продукты доставляют и в регионы.

Не страхом единым

В Речице вечером первого дня забастовки были уволены шестеро сотрудников «Беларусьнефти». Утром нефтяники выложили видео, где высказали критику действий режима Лукашенко. Днем к ним приехало руководство из Гомеля, уговаривали дать опровержение. Работники были непреклонны.





«Как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну, скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит?» — прокомментировал позицию нефтяник Владимир Кайлев.

Вечером на зарплатные карты бастующих поступил расчет.

Нефтяники объяснили , почему им не страшно быть уволенными. Во-первых, деньги на первое время есть. Во-вторых, мужчин воодушевляет солидарность:

«Вы не представляете, сколько людей сегодня нам написали, позвонили и выразили свою поддержку. С нашим народом мы теперь точно не пропадем. Такой солидарности среди белорусов еще не было… Мы первые, но не последние, вот увидите, что с ними солидарны многие коллеги, просто многие боятся выражать свое мнение открыто».

Политический безработный

Увольняют за политику в Беларуси тем активнее, чем более интенсивен протест общества. В первую волну протестов работы лишился токарь с завода «Гомсельмаш» Валерий Крахмалов. В августе он объявил одиночную забастовку в ответ на насилие властей над участниками мирных акций — увольнение, суд.

В суде против администрации «Гомсельмаш» интересы рабочего представлял юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Бесплатно. Еще один пример солидарности гражданского общества. Суд, что предсказуемо в текущей политической ситуации, не поддержал рабочего.

В поисках места мужчина обратился по объявлению на другое госпредприятие.

«Когда узнали, что у меня запись в трудовой “уволен по статье”, не захотели брать. Я устроился в частную компанию на токаря. Узнав мою ситуацию, без вопросов взяли. Здесь все поддерживают мою гражданскую позицию, все против Лукашенко», — рассказал Naviny.by Валерий Крахмалов.

Сегодня мужчина доволен тем, как сложилась его жизнь: совесть чиста и зарплата выше. Он благодарен Белорусскому фонду солидарности BySOL , который поддержал семью токаря финансово на время вынужденной безработицы.

Я перечисляю весь свой заработок на помощь белорусам

Ветеран белорусского движения солидарности Дарья Альперн-Катковская сейчас живет в Израиле. Работая психотерапевтом, она перечисляет свою прибыль в фонд солидарности. Также продает свои рисунки в пользу пострадавших от репрессий белорусов.





Еще в 2010 году, когда 19 декабря власти жестоко расправились с Плошчай, юрист Дарья Катковская стала организатором инициативы помощи пострадавшим. Тогда в помещении офиса Партии БНФ появился штаб нашей зарождавшейся солидарности.

«Я в какой-то степени завидую тем, кто сейчас на переднем крае, потому что сама, имея опыт и знания, не могу напрямую заниматься помощью. Хотелось найти какую-то форму поддержки белорусского общества. Решила, что буду перечислять каждый свой заработок в фонд солидарности. Это единственно доступная какая-то прямая помощь, когда ты заграницей», — рассказала Дарья в комментарии для Naviny.by.

Сегодня Дарья Альперн-Катковская работает психологом, среди её клиентов есть волонтеры фондов солидарности. Женщина последние месяцы живет в контексте Беларуси: «Очень многие вещи я переживаю глазами моих клиентов. Я думаю про забастовку, надеюсь, что это поможет».

Увольнения, отчисления и репрессии в целом — их целью является не только ущемление гуманитарных прав, но и финансовой независимости. Это один из самых эффективных рычагов давления, поясняет собеседница. Поэтому задача гражданского общества — создавать финансовую безопасность: «Деньги — это про комфорт, безопасность, это обеспечение работы волонтеров, тех же горячих линий».

Конкретно сейчас мы очень хорошо с этим справляемся, считает Дарья Альперн-Катковская: «Меня восхищают разные форматы помощи и самоорганизация белорусов. Это интернациональный процесс, очень много белорусских диаспор помогают протесту. Происходит что-то невероятное».

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Выбивая почву из-под ног бастующих, Лукашенко, очевидно, делает наше гражданское общество только сильнее. Уволенные нефтяники так и говорят: «Такой солидарности среди белорусов еще не было. Спасибо за это Лукашенко».