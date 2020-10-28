ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

28.10.2020 17:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

К третьему дню национальной забастовки в Беларуси на помощь участникам протеста собрано более полумиллиона евро. На увольнения, отчисления, штрафы белорусы дают однозначный ответ: мы не оставим сограждан, репрессированных властью, без поддержки.

Рассказываем, как сегодня работает солидарность — одно из мощнейших орудий гражданского общества?

«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

Третий день в Беларуси бастуют студенты, медики выходят на акции, остановлена часть производственных процессов на предприятиях. Белорусы поддержали объявленную Светланой Тихановской национальную забастовку, цель которой — добиться того, чтобы Лукашенко ушел.

Сам Лукашенко на забастовку ответил в свойственной ему манере: угрозами и уничижением. Своим подчиненным 27 октября он приказал увольнять бастующих, отчислять студентов, отправлять их в армию. Он обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты — пришли учиться — учитесь. Кто хочет — пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко ведут себя в вузах», — поручил Лукашенко.

Власти жизненно необходимо сделать всё возможное, чтобы забастовочная волна не захлестнула страну, осознавая, что это и будет конец эпохи Лукашенко. Для этого утративший в глазах общества легитимность президент использует эффективный ранее рычаг давления — сеет страх потери основ существования: средств на жизнь, родных, свободы (в устах Лукашенко армия выглядит аналогом тюрьмы).

 

BySOL обещает компенсации уволенным за политику

С начала забастовки и до 28 октября «мы собрали более 500 тысяч евро под эгидой кампании #youstrikewework», рассказал Naviny.by представитель Белорусского фонда солидарности BySOL.

Эти деньги пойдут на поддержку бастующих предприятий, со стачкомами которых у фонда налажена связь, а также на финансовую поддержку уволенных за политику.

«Каждый и каждая, кто был незаконно уволен за свои политические взгляды, получит компенсацию… в размере трех среднемесячных зарплат — 1500 евро. С большинством из тех, кто был уволен после начала национальной забастовки, мы уже связались. Остальных просим срочно связаться с нами и оформить компенсацию», — объявил соучредитель фонда Андрей Стрижак.

Собирать средства в фонд BySOL помогают и медики. Сегодня они запустили акцию #медики_бастующим. Участвующие в акции белорусские и зарубежные врачи переведут в фонд солидарности свой двухдневный заработок.

«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни!», — призывают медики.

«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

 

Революционная биржа труда

Спустя два месяца протестов люди, желающие предложить работу уволенным за политику, из разрозненных единиц превратились в полноценную гражданскую инициативу. Так, телеграм-канал CV board: Honest people/HR Breakfast объединяет тех, кто потерял рабочее место, с теми, кто готов его предложить.

На конец октября у канала более 5,5 тысячи подписчиков. Публикуются успешные кейсы. Работу здесь ищут и находят уволившиеся сотрудники госСМИ, МВД, рабочие, обслуживающий персонал.

 

Отчисленные студенты — в IT

Похоже, сограждане могут предложить студентам больше, чем государственная машина с ее номинальной мощью.

Узнав о запланированных властью репрессиях студентов, PR-консультант Виталий Гринь «просто предложил помощь ребятам с факультета, на котором сам когда-то учился»:

Сегодня под просто постом с просто предложением помощи почти сотня комментариев, где отмечаются представители компаний, готовых также предложить работу или обучение. У записи более тысячи перепостов, сотни лайков.

«Думаю, что в моей сфере каждый более-менее состоявшийся специалист может помочь одному-двум студентам своего факультета. Насколько мне известно, так делаю далеко не только я», — сказал Виталий Гринь для Naviny.by.

 

«Стакан воды» от Ёжика

Совсем безвыходных ситуаций не бывает — считают в инициативе «Ёжик». Благотворительная платформа развозит продукты тем, кто оказался в тяжелой ситуации. В день волонтеры выполняют около двадцати заявок.

В день начала забастовки по телеграм-каналам кампания напомнила: «Мы рядом. Если из-за Ваших решений, Вы окажетесь в тяжелой ситуации — мы поможем! Продуктов хватит всем пострадавшим. Гарантируем!»

В комментарии для Naviny.by программист и волонтер «Ёжика» Дмитрий пояснил, для чего они работают:

«В стране нестабильная ситуация, бывают конфликты на работе из-за взглядов. Люди стали оказываться в тяжелом положении. Сейчас мы привозим продукты простым людям, многодетным семьям, тем, кто остался без работы, в трудном положении. У нас есть сайт, где можно эту помощь запросить. Благотворители также могут жертвовать деньги».

Инициатива работает по Минску и Минскому району. Если благодаря волонтерам появляется возможность, то продукты доставляют и в регионы.

 

Не страхом единым

В Речице вечером первого дня забастовки были уволены шестеро сотрудников «Беларусьнефти». Утром нефтяники выложили видео, где высказали критику действий режима Лукашенко. Днем к ним приехало руководство из Гомеля, уговаривали дать опровержение. Работники были непреклонны.

«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

«Как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну, скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит?»  — прокомментировал позицию нефтяник Владимир Кайлев.

Вечером на зарплатные карты бастующих поступил расчет.

Нефтяники объяснили, почему им не страшно быть уволенными. Во-первых, деньги на первое время есть. Во-вторых, мужчин воодушевляет солидарность:

«Вы не представляете, сколько людей сегодня нам написали, позвонили и выразили свою поддержку. С нашим народом мы теперь точно не пропадем. Такой солидарности среди белорусов еще не было… Мы первые, но не последние, вот увидите, что с ними солидарны многие коллеги, просто многие боятся выражать свое мнение открыто».

 

Политический безработный

Увольняют за политику в Беларуси тем активнее, чем более интенсивен протест общества. В первую волну протестов работы лишился токарь с завода «Гомсельмаш» Валерий Крахмалов. В августе он объявил одиночную забастовку в ответ на насилие властей над участниками мирных акций — увольнение, суд.

В суде против администрации «Гомсельмаш» интересы рабочего представлял юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Бесплатно. Еще один пример солидарности гражданского общества. Суд, что предсказуемо в текущей политической ситуации, не поддержал рабочего.

В поисках места мужчина обратился по объявлению на другое госпредприятие.

«Когда узнали, что у меня запись в трудовой уволен по статье, не захотели брать. Я устроился в частную компанию на токаря. Узнав мою ситуацию, без вопросов взяли. Здесь все поддерживают мою гражданскую позицию, все против Лукашенко», — рассказал Naviny.by Валерий Крахмалов.

Сегодня мужчина доволен тем, как сложилась его жизнь: совесть чиста и зарплата выше. Он благодарен Белорусскому фонду солидарности BySOL, который поддержал семью токаря финансово на время вынужденной безработицы.

 

Я перечисляю весь свой заработок на помощь белорусам

Ветеран белорусского движения солидарности Дарья Альперн-Катковская сейчас живет в Израиле. Работая психотерапевтом, она перечисляет свою прибыль в фонд солидарности. Также продает свои рисунки в пользу пострадавших от репрессий белорусов.

«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму

Еще в 2010 году, когда 19 декабря власти жестоко расправились с Плошчай, юрист Дарья Катковская стала организатором инициативы помощи пострадавшим. Тогда в помещении офиса Партии БНФ появился штаб нашей зарождавшейся солидарности.

«Я в какой-то степени завидую тем, кто сейчас на переднем крае, потому что сама, имея опыт и знания, не могу напрямую заниматься помощью. Хотелось найти какую-то форму поддержки белорусского общества. Решила, что буду перечислять каждый свой заработок в фонд солидарности. Это единственно доступная какая-то прямая помощь, когда ты заграницей», — рассказала Дарья в комментарии для Naviny.by.

Сегодня Дарья Альперн-Катковская работает психологом, среди её клиентов есть волонтеры фондов солидарности. Женщина последние месяцы живет в контексте Беларуси: «Очень многие вещи я переживаю глазами моих клиентов. Я думаю про забастовку, надеюсь, что это поможет».

Увольнения, отчисления и репрессии в целом — их целью является не только ущемление гуманитарных прав, но и финансовой независимости. Это один из самых эффективных рычагов давления, поясняет собеседница. Поэтому задача гражданского общества — создавать финансовую безопасность: «Деньги — это про комфорт, безопасность, это обеспечение работы волонтеров, тех же горячих линий».

Конкретно сейчас мы очень хорошо с этим справляемся, считает Дарья Альперн-Катковская: «Меня восхищают разные форматы помощи и самоорганизация белорусов. Это интернациональный процесс, очень много белорусских диаспор помогают протесту. Происходит что-то невероятное».

 

***

Выбивая почву из-под ног бастующих, Лукашенко, очевидно, делает наше гражданское общество только сильнее. Уволенные нефтяники так и говорят: «Такой солидарности среди белорусов еще не было. Спасибо за это Лукашенко».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд помощи BySOL обещает: «Каждый, кто был незаконно уволен за свои политические взгляды, получит компенсацию в 1500 евро».
 
Новости дня
Новости разные
 
Флагман Huawei за $2700 получил уже 210 тысяч предзаказов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика