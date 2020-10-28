|
«Такой солидарности еще не было». Как белорусы помогают друг другу назло режиму
Источник материала: Навiны
К третьему дню национальной забастовки в Беларуси на помощь участникам протеста собрано более полумиллиона евро. На увольнения, отчисления, штрафы белорусы дают однозначный ответ: мы не оставим сограждан, репрессированных властью, без поддержки.
Рассказываем, как сегодня работает солидарность — одно из мощнейших орудий гражданского общества?
Третий день в Беларуси бастуют студенты, медики выходят на акции, остановлена часть производственных процессов на предприятиях. Белорусы поддержали объявленную Светланой Тихановской национальную забастовку, цель которой — добиться того, чтобы Лукашенко ушел.
Сам Лукашенко на забастовку ответил в свойственной ему манере: угрозами и уничижением. Своим подчиненным 27 октября он
«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты — пришли учиться — учитесь. Кто хочет — пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко ведут себя в вузах», — поручил Лукашенко.
Власти жизненно необходимо сделать всё возможное, чтобы забастовочная волна не захлестнула страну, осознавая, что это и будет конец эпохи Лукашенко. Для этого утративший в глазах общества легитимность президент использует эффективный ранее рычаг давления — сеет страх потери основ существования: средств на жизнь, родных, свободы (в устах Лукашенко армия выглядит аналогом тюрьмы).
BySOL обещает компенсации уволенным за политику
С начала забастовки и до 28 октября «мы собрали более 500 тысяч евро под эгидой кампании #youstrikewework», рассказал Naviny.by представитель Белорусского фонда солидарности
Эти деньги пойдут на поддержку бастующих предприятий, со стачкомами которых у фонда налажена связь, а также на финансовую поддержку уволенных за политику.
«Каждый и каждая, кто был незаконно уволен за свои политические взгляды, получит компенсацию… в размере трех среднемесячных зарплат — 1500 евро. С большинством из тех, кто был уволен после начала национальной забастовки, мы уже связались. Остальных просим срочно связаться с нами и оформить компенсацию», —
Собирать средства в фонд BySOL помогают и медики. Сегодня они запустили акцию #медики_бастующим. Участвующие в акции белорусские и зарубежные врачи переведут в фонд солидарности свой двухдневный заработок.
«Заводчане, сотрудники сферы транспорта, работники коммунальных служб и другие наши герои, спасайте страну, пока мы спасаем жизни!», — призывают медики.
Революционная биржа труда
Спустя два месяца протестов люди, желающие предложить работу уволенным за политику, из разрозненных единиц превратились в полноценную гражданскую инициативу. Так, телеграм-канал
На конец октября у канала более 5,5 тысячи подписчиков. Публикуются успешные кейсы. Работу здесь ищут и находят уволившиеся сотрудники госСМИ, МВД, рабочие, обслуживающий персонал.
Отчисленные студенты — в IT
Похоже, сограждане могут предложить студентам больше, чем государственная машина с ее номинальной мощью.
Узнав о запланированных властью репрессиях студентов, PR-консультант Виталий Гринь «просто предложил помощь ребятам с факультета, на котором сам когда-то учился»:
Сегодня под просто постом с просто предложением помощи почти сотня комментариев, где отмечаются представители компаний, готовых также предложить работу или обучение. У
«Думаю, что в моей сфере каждый более-менее состоявшийся специалист может помочь одному-двум студентам своего факультета. Насколько мне известно, так делаю далеко не только я», — сказал Виталий Гринь для Naviny.by.
«Стакан воды» от Ёжика
Совсем безвыходных ситуаций не бывает — считают в инициативе
В день начала забастовки по телеграм-каналам кампания напомнила: «Мы рядом. Если из-за Ваших решений, Вы окажетесь в тяжелой ситуации — мы поможем! Продуктов хватит всем пострадавшим. Гарантируем!»
В комментарии для Naviny.by программист и волонтер «Ёжика» Дмитрий пояснил, для чего они работают:
«В стране нестабильная ситуация, бывают конфликты на работе из-за взглядов. Люди стали оказываться в тяжелом положении. Сейчас мы привозим продукты простым людям, многодетным семьям, тем, кто остался без работы, в трудном положении. У нас есть сайт, где можно эту помощь запросить. Благотворители также могут жертвовать деньги».
Инициатива работает по Минску и Минскому району. Если благодаря волонтерам появляется возможность, то продукты доставляют и в регионы.
Не страхом единым
В Речице вечером первого дня забастовки были
«Как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну, скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит?» —
Вечером на зарплатные карты бастующих поступил расчет.
Нефтяники
«Вы не представляете, сколько людей сегодня нам написали, позвонили и выразили свою поддержку. С нашим народом мы теперь точно не пропадем. Такой солидарности среди белорусов еще не было… Мы первые, но не последние, вот увидите, что с ними солидарны многие коллеги, просто многие боятся выражать свое мнение открыто».
Политический безработный
Увольняют за политику в Беларуси тем активнее, чем более интенсивен протест общества. В первую волну протестов работы лишился токарь с завода «Гомсельмаш» Валерий Крахмалов. В августе он объявил одиночную забастовку в ответ на насилие властей над участниками мирных акций — увольнение, суд.
В суде против администрации «Гомсельмаш» интересы рабочего представлял юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Бесплатно. Еще один пример солидарности гражданского общества. Суд, что предсказуемо в текущей политической ситуации, не поддержал рабочего.
В поисках места мужчина обратился по объявлению на другое госпредприятие.
«Когда узнали, что у меня запись в трудовой “уволен по статье”, не захотели брать. Я устроился в частную компанию на токаря. Узнав мою ситуацию, без вопросов взяли. Здесь все поддерживают мою гражданскую позицию, все против Лукашенко», — рассказал Naviny.by Валерий Крахмалов.
Сегодня мужчина доволен тем, как сложилась его жизнь: совесть чиста и зарплата выше. Он благодарен Белорусскому фонду солидарности
Я перечисляю весь свой заработок на помощь белорусам
Ветеран белорусского движения солидарности Дарья Альперн-Катковская сейчас живет в Израиле. Работая психотерапевтом, она перечисляет свою прибыль в фонд солидарности. Также продает свои рисунки в пользу пострадавших от репрессий белорусов.
Еще в 2010 году, когда 19 декабря власти жестоко расправились с Плошчай, юрист Дарья Катковская стала организатором инициативы помощи пострадавшим. Тогда в помещении офиса Партии БНФ появился штаб нашей зарождавшейся солидарности.
«Я в какой-то степени завидую тем, кто сейчас на переднем крае, потому что сама, имея опыт и знания, не могу напрямую заниматься помощью. Хотелось найти какую-то форму поддержки белорусского общества. Решила, что буду перечислять каждый свой заработок в фонд солидарности. Это единственно доступная какая-то прямая помощь, когда ты заграницей», — рассказала Дарья в комментарии для Naviny.by.
Сегодня Дарья Альперн-Катковская работает психологом, среди её клиентов есть волонтеры фондов солидарности. Женщина последние месяцы живет в контексте Беларуси: «Очень многие вещи я переживаю глазами моих клиентов. Я думаю про забастовку, надеюсь, что это поможет».
Увольнения, отчисления и репрессии в целом — их целью является не только ущемление гуманитарных прав, но и финансовой независимости. Это один из самых эффективных рычагов давления, поясняет собеседница. Поэтому задача гражданского общества — создавать финансовую безопасность: «Деньги — это про комфорт, безопасность, это обеспечение работы волонтеров, тех же горячих линий».
Конкретно сейчас мы очень хорошо с этим справляемся, считает Дарья Альперн-Катковская: «Меня восхищают разные форматы помощи и самоорганизация белорусов. Это интернациональный процесс, очень много белорусских диаспор помогают протесту. Происходит что-то невероятное».
***
Выбивая почву из-под ног бастующих, Лукашенко, очевидно, делает наше гражданское общество только сильнее. Уволенные нефтяники так и говорят: «Такой солидарности среди белорусов еще не было. Спасибо за это Лукашенко».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд помощи BySOL обещает: «Каждый, кто был незаконно уволен за свои политические взгляды, получит компенсацию в 1500 евро».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)