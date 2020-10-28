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Студенты сообщают о массовом отчислении из вузов за участие в протестных акциях

28.10.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Студенты вузов сообщают о массовых отчислениях за участие в протестных акциях.

Студенты сообщают о массовом отчислении из вузов за участие в протестных акциях

Телеграм-канал «IN Культ» разместил информацию о массовом отчислении студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств «за грубейшее нарушение порядка». «Около 18 студентов, которые вчера писали объяснительные и не имели до этого выговоров, обнаруживают, что их пропуски заблокированы. Деканат подтвердил, что студентов отчисляют», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом университете 20 октября была назначена новая ректор Наталья Карчевская.

Об отчислениях сообщают также студенты Брестского государственного технического университета. В соцсети попало фото докладной записки на имя ректора, в которой указаны фамилии рекомендуемых к отчислению девяти студентов, ранее участвовавших в несанкционированных акциях. 28 октября документ одобрен подписью тоже недавно назначенного ректора Александра Бахановича.

Телеграм-каналы медицинского сообщества «Белые халаты» и «Рупор БГМУ» заявляют о начавшихся отчислениях в Белорусском государственном медицинском университете. «Сообщается о 10 человеках с лечфака и 2 с педиатрического факультета. Подробности уточняем», — пишут медики.

В телеграм-канале студентов Гродненского государственного университета опубликована выписка из приказа от 27 октября об отчислении студентки 4-го курса факультета искусств и дизайна за «нарушение правил внутреннего распорядка и совершение ранее иных противоправных действий».

Также появляются сообщения об отчислениях отдельных студентов в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее в чатах студенты сообщали об отчислениях в БНТУ и Белорусской государственной академии искусств. Также стало известно об увольнении декана факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета Михаила Мишкевича. На его странице в «Фейсбуке» бывшие и нынешние студенты и коллеги пишут слова поддержки.

Накануне вечером в студенческих чатах стала появляться информация о том, что в ректораты некоторых вузов подают списки студентов на отчисление — всех, кто задерживался на протестных митингах ранее и получал сутки или штрафы.

Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания высказался о бастующих студентах. «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 
 
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Студенты вузов сообщают о массовых отчислениях за участие в протестных акциях.
 
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