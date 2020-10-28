В Минске семье с ребенком угрожали пистолетом - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшее воскресенье на улице Кунцевщина в Минске пьяный прохожий угрожал семье с ребенком пистолетом, сообщил официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Между агрессором и его спутницей произошел конфликт, в который попытался вмешаться прохожий, чтобы защитить женщину. " В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться", - комментирует Чемоданова.

Милиция, прибывшая на место вызова, задержала мужчину, который попытался скрыться и выбросил пневматическое оружие в кусты. При обыске у него также нашли нож. Агрессор оправдывался тем, что коллекционирует холодное оружие. Измерение уровня алкоголя в крови показало, что он был пьян.

По факту происшествия на 39-летнего мужчину возбуждено уголовное дело - ему вменяют злостное хулиганство. Минчанин ранее отбывал наказание за угон, кражу и грабеж.

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