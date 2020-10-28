ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске семье с ребенком угрожали пистолетом - видео

28.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшее воскресенье на улице Кунцевщина в Минске пьяный прохожий угрожал семье с ребенком  пистолетом, сообщил официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Между агрессором и его спутницей произошел конфликт, в который попытался вмешаться прохожий, чтобы защитить женщину. " В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться", - комментирует Чемоданова.

© CC0 / Pixabay / music4life
Камни и фонарик: муляж взрывного устройства нашли на ж/д под Смолевичами

Милиция, прибывшая на место вызова, задержала мужчину, который попытался скрыться и выбросил пневматическое оружие в кусты. При обыске у него также нашли нож. Агрессор оправдывался тем, что коллекционирует холодное оружие. Измерение уровня алкоголя в крови показало, что он был пьян.

По факту происшествия на 39-летнего мужчину возбуждено уголовное дело - ему вменяют злостное хулиганство. Минчанин ранее отбывал наказание за угон, кражу и грабеж.  

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мужчины помимо пистолета при себе был нож. Как задерживали агрессора, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Минске столкнулись два автомобиля, одного водителя госпитализировали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика