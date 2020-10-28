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В Минске семье с ребенком угрожали пистолетом - видео
28.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В минувшее воскресенье на улице Кунцевщина в Минске пьяный прохожий угрожал семье с ребенком пистолетом, сообщил официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Между агрессором и его спутницей произошел конфликт, в который попытался вмешаться прохожий, чтобы защитить женщину. " В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться", - комментирует Чемоданова.
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Милиция, прибывшая на место вызова, задержала мужчину, который попытался скрыться и выбросил пневматическое оружие в кусты. При обыске у него также нашли нож. Агрессор оправдывался тем, что коллекционирует холодное оружие. Измерение уровня алкоголя в крови показало, что он был пьян.
По факту происшествия на 39-летнего мужчину возбуждено уголовное дело - ему вменяют злостное хулиганство. Минчанин ранее отбывал наказание за угон, кражу и грабеж.
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У мужчины помимо пистолета при себе был нож. Как задерживали агрессора, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, смотрите на видео.
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