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Караев заявил, что милиционеры вправе применять боевое оружие при диверсии

28.10.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев отметил, что в стране идет война. Он рассказал, в каких случаях будет применено боевое оружие против протестующих.

По словам Караева, боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли.

«И ничего страшного в этом заявлении нет», — сказал он.

И добавил, что его применение может рассматриваться только с точки зрения законности и восстановления правопорядка.

«Никто не говорил, что оно будет применяться без разбору, по любым людям, по мирным протестующим», — подчеркнул министр внутренних дел. 

Караев уточнил, что оно будет применяться, если человек совершает диверсию или террористический акт, а также, если нападает на сотрудника милиции. Не просто оказывает ему сопротивление, а применяет насилие.

«Идет война, идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха, а мы все еще раскачиваемся», — сказал он.

Глава МВД отмтеил, что его работа сегодня состоит в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что его жизнь, будущее его детей и счастье жены зависит от того, насколько он быстро и решительно выхватит оружие и определит, что его уже убивают, а он все пытаешься их уговорить.

 
 
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев отметил, что в стране идет война. Он рассказал, в каких случаях будет применено боевое оружие против протестующих.
 
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