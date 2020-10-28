В Беларуси продолжается рельсовая или фейковая война

Источник материала: АФН

Утром 28 октября два сообщения об опасности поступили в Смолевичский РОВД, сообщает подробности пресс-служба МВД Беларуси.

Сначала около 5:30 дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя. Там, рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация.

«Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», - говорится в сообщении пресс-службы

«На места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было», - констатирует МВД.

Замыкание рельсов – тема понятная с разных точек зрения, но вот муляжи… Нельзя исключать и версию, что у кого-то или в каком-то ведомстве фантазия разыгралась.