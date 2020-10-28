Дональд Туск: Лукашенко проиграет эту битву





Радио Свобода » заявил, что оптимистично относится к продолжению скоординированной поддержки Беларуси Евросоюзом. Бывший президент Европейского совета Дональд Туск в интервью «» заявил, что оптимистично относится к продолжению скоординированной поддержки Беларуси Евросоюзом.





По его словам, не все в ЕС знают, насколько широка и насколько сложна область финансовой помощи Беларуси.





«И здесь я могу упомянуть, например, Фонд в поддержку демократии, очень эффективную некоммерческую организацию, которая способна помочь белорусской революции в некоторых логистических и финансовых аспектах. Политические усилия. Здесь лучшим из возможных примеров, как заниматься такой проблемой, как кризис в Беларуси, является литовское правительство.





Символической поддержкой стала Сахаровская премия для белорусской оппозиции. Самое главное – наладить исключительное сотрудничество, в котором сочетаются положительные эмоции, а также усилия как внутри Беларуси, так и за ее пределами, то есть в Евросоюзе», – отметил Туск.





Он сказал, что находится под впечатлением от последней встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и другими представителями оппозиции.





«В каком-то смысле они большие романтики, очень мужественные, даже героические. В то же время они очень реалистичны, очень ответственны. И они знают, что возможно и что невозможно, когда речь идет о помощи Евросоюза. Они осознают тот факт, что у нас есть некоторые ограничения, включая определенные различия в оценке одной и той же проблемы государствами – членами ЕС. Что действительно важно – так это то, что никто в Беларуси не должен от этого отказываться, потому что они действительно близки к победе.





Я думаю, что могу сказать это, опираясь на личный опыт, потому что я до сих пор помню себя молодым бунтарем в коммунистической Польше. Я до сих пор помню людей на улицах, омоновцев, бьющих народ... Но в то же время я помню, насколько эффективным может быть мирное сопротивление. Именно это и происходит в Беларуси», – подчеркнул бывший президент Европейского совета.





По его словам, оценка белорусских оппозиционеров такая же – нужно быть столь же осторожными, сколь и решительно настроенными.





«При этом одно для меня абсолютно ясно: что наша помощь и политическая поддержка белорусской революции – это не только моральное обязательство. Одновременно это наш крайне рациональный расчет. Вот почему я так оптимистически настроен. Еще и потому, что почти все лидеры, с которыми я встречался в последние несколько месяцев, отмечают тот факт, что Лукашенко проиграет эту битву. И даже если не эту битву, то эту войну, затеянную им против своего же народа и белорусского гражданского общества», – добавил Туск.