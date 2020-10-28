ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дональд Туск: Лукашенко проиграет эту битву

28.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская оппозиция близка к победе над режимом Лукашенко считает бывший президент Европейского совета Дональд Туск.


Бывший президент Европейского совета Дональд Туск в интервью «Радио Свобода» заявил, что оптимистично относится к продолжению скоординированной поддержки Беларуси Евросоюзом.

По его словам, не все в ЕС знают, насколько широка и насколько сложна область финансовой помощи Беларуси.

«И здесь я могу упомянуть, например, Фонд в поддержку демократии, очень эффективную некоммерческую организацию, которая способна помочь белорусской революции в некоторых логистических и финансовых аспектах. Политические усилия. Здесь лучшим из возможных примеров, как заниматься такой проблемой, как кризис в Беларуси, является литовское правительство. 

Символической поддержкой стала Сахаровская премия для белорусской оппозиции. Самое главное – наладить исключительное сотрудничество, в котором сочетаются положительные эмоции, а также усилия как внутри Беларуси, так и за ее пределами, то есть в Евросоюзе», – отметил Туск.

Он сказал, что находится под впечатлением от последней встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и другими представителями оппозиции.

«В каком-то смысле они большие романтики, очень мужественные, даже героические. В то же время они очень реалистичны, очень ответственны. И они знают, что возможно и что невозможно, когда речь идет о помощи Евросоюза. Они осознают тот факт, что у нас есть некоторые ограничения, включая определенные различия в оценке одной и той же проблемы государствами – членами ЕС. Что действительно важно – так это то, что никто в Беларуси не должен от этого отказываться, потому что они действительно близки к победе. 

Я думаю, что могу сказать это, опираясь на личный опыт, потому что я до сих пор помню себя молодым бунтарем в коммунистической Польше. Я до сих пор помню людей на улицах, омоновцев, бьющих народ... Но в то же время я помню, насколько эффективным может быть мирное сопротивление. Именно это и происходит в Беларуси», – подчеркнул бывший президент Европейского совета.

По его словам, оценка белорусских оппозиционеров такая же – нужно быть столь же осторожными, сколь и решительно настроенными.

«При этом одно для меня абсолютно ясно: что наша помощь и политическая поддержка белорусской революции – это не только моральное обязательство. Одновременно это наш крайне рациональный расчет. Вот почему я так оптимистически настроен. Еще и потому, что почти все лидеры, с которыми я встречался в последние несколько месяцев, отмечают тот факт, что Лукашенко проиграет эту битву. И даже если не эту битву, то эту войну, затеянную им против своего же народа и белорусского гражданского общества», – добавил Туск.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская оппозиция близка к победе над режимом Лукашенко считает бывший президент Европейского совета Дональд Туск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Минске столкнулись два автомобиля, одного водителя госпитализировали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика