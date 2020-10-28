Дома от €1. Еще один итальянский город распродает бесхозную недвижимость по дешевке

Источник материала: Onliner

Попытки вернуть жизнь в пустеющую итальянские городки через продажу зданий по бросовым ценам продолжают набирать популярность в Италии. Несмотря на эпидемию COVID-19, к акции присоединился и сицилийский Салеми. Многоэтажный дом в историческом центре, расположенном на живописном холме, может стоить новому хозяину от €1.

Цена с первого взгляда стандартная, но в данном случае есть нюанс. В других населенных пунктах страны, участвующих в таком проекте, достаточно действительно €1, но при этом необходимо вложить определенные средства в восстановление зачастую полуразрушенного здания. В Салеми же местный муниципалитет продает дома после косметического ремонта и с полноценно функционирующими инженерными сетями, поэтому в данном случае используется схема аукциона. Начальная стоимость €1, но она может непредсказуемо вырасти в зависимости от спроса покупателей.

















Причины распродажи традиционные — депопуляция итальянской провинции в последние десятилетия, но и здесь у Салеми есть особенность. В 1968 году в результате мощного землетрясения, жертвами которого в регионе стало более 200 человек, центр городка лежал в руинах. С тех пор населенный пункт покинуло 4 тыс. человек, а некоторые постройки до сих пор не восстановлены. Теперь муниципалитет надеется вдохнуть в старую часть города новую жизнь.











