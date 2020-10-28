«Группа ГАЗ» выполнила крупный заказ на городские экоавтобусы. Это «гол в ворота» МАЗа

Источник материала: Onliner «Группа ГАЗ», ведущий производитель пассажирского транспорта в России, выполнила крупный заказ на поставку газовых низкопольных автобусов ЛиАЗ. Пункт назначения — Тюмень.

Всего в заказанной партии — 60 машин. Это газовые низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ-5292.67.

Автобусы оснащены газовыми двигателями ЯМЗ-530 CNG. Сжатый природный газ, используемый в качестве топлива, по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом.





Каждый автобус оснащен системой кондиционирования, USB-зарядками для гаджетов, видеорегистратором и комплексом из семи видеокамер с внешним Wi-Fi-устройством с возможностью мгновенной передачи информации в транспортный парк.





Все автобусы — полностью низкопольные, оборудованы механическими аппарелями и электронными системами наклона кузова в сторону остановки. Вместимость данной модели — 109 пассажиров. В салоне автобуса ЛиАЗ-5292.67 также предусмотрены места для инвалидной коляски и собаки-поводыря.

Аналогичные по характеристикам и потребительским свойствам модели есть и в гамме МАЗа, и его позиции в данном сегменте когда-то были сильны (например, весь Екатеринбург ездит на газовых МАЗах), но этот тендер удалось выиграть все же ЛиАЗу. Россия пуще прежнего стала отдавать предпочтение своим национальным поставщикам.