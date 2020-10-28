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«Группа ГАЗ» выполнила крупный заказ на городские экоавтобусы. Это «гол в ворота» МАЗа

28.10.2020 18:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Группа ГАЗ», ведущий производитель пассажирского транспорта в России, выполнила крупный заказ на поставку газовых низкопольных автобусов ЛиАЗ. Пункт назначения — Тюмень.

Всего в заказанной партии — 60 машин. Это газовые низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ-5292.67.

Автобусы оснащены газовыми двигателями ЯМЗ-530 CNG. Сжатый природный газ, используемый в качестве топлива, по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых  пределов, установленных стандартом.

«Группа ГАЗ» выполнила крупный заказ на городские экоавтобусы. Это «гол в ворота» МАЗа

Каждый автобус оснащен системой кондиционирования, USB-зарядками для гаджетов, видеорегистратором и комплексом из семи видеокамер с внешним Wi-Fi-устройством с возможностью мгновенной передачи информации в транспортный парк.

«Группа ГАЗ» выполнила крупный заказ на городские экоавтобусы. Это «гол в ворота» МАЗа

Все автобусы — полностью низкопольные, оборудованы механическими аппарелями и электронными системами наклона кузова в сторону остановки. Вместимость данной модели — 109 пассажиров. В салоне автобуса ЛиАЗ-5292.67 также предусмотрены места для инвалидной коляски и собаки-поводыря.

Аналогичные по характеристикам и потребительским свойствам модели есть и в гамме МАЗа, и его позиции в данном сегменте когда-то были сильны (например, весь Екатеринбург ездит на газовых МАЗах), но этот тендер удалось выиграть все же ЛиАЗу. Россия пуще прежнего стала отдавать предпочтение своим национальным поставщикам.

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