ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Киеве состоится масштабный концерт в поддержку белорусов

28.10.2020 18:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины 4 ноября в Киеве состоится масштабный музыкальный марафон «Мы вместе!», «посвященный украинскому и белорусскому народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Киеве состоится масштабный концерт в поддержку белорусов
Источник: funtime.kiev.ua

Мероприятие пройдет на сцене концертного зала Stereo Plaza и будет транслироваться в прямом эфире телеканала М1 (с 20:00).

«Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. Поэтому в лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем — музыкой, ибо ничто так не исцеляет, как культура», — отметил министр Александр Ткаченко.

Среди заявленных участников большого концерта — Brutto Nostra, NaviBand, Naka (Беларусь), «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «Друга Ріка», «СКАЙ», «ДахаБраха», Kozak System (Украина). Ведущие вечера — руководители шоу [Камтугеза] на Radio Roks Сергей Кузин (бывший белорусский радиоведущий) и Соня Сотник.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины 4 ноября в Киеве состоится масштабный музыкальный марафон «Мы вместе!», «посвященный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ярошук - о массовой забастовке рабочих: В ближайший день-два все решится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика