В Киеве состоится масштабный концерт в поддержку белорусов

По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины 4 ноября в Киеве состоится масштабный музыкальный марафон «Мы вместе!», «посвященный украинскому и белорусскому народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Источник: funtime.kiev.ua

Мероприятие пройдет на сцене концертного зала Stereo Plaza и будет транслироваться в прямом эфире телеканала М1 (с 20:00).

«Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. Поэтому в лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем — музыкой, ибо ничто так не исцеляет, как культура», — отметил министр Александр Ткаченко.

Среди заявленных участников большого концерта — Brutto Nostra, NaviBand, Naka (Беларусь), «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «Друга Ріка», «СКАЙ», «ДахаБраха», Kozak System (Украина). Ведущие вечера — руководители шоу [Камтугеза] на Radio Roks Сергей Кузин (бывший белорусский радиоведущий) и Соня Сотник.