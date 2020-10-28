Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко выступил в своем телеграм-канале с видеообращением, в котором объявил о создании Народного антикризисного управления.





По его словам, власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. Сейчас, отметил он, на улицах «снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных».

«Это ответ на предложение диалога за пределами СИЗО, — сказал Латушко. — В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы: как выйти из состояния дефолта — правового, экономического и внешнеполитического. Нам нужны действия, четкие и понятные, как выйти из кризиса. У власти нет ответов, они — интеллектуальные банкроты. Но мы — инициативные и креативные, мы справимся без них. Мы объявляем о создании Народного антикризисного управления».

Член президиума Координационного совета отметил, что КС создан для проведения «результативных переговоров по переходу власти». Народное антикризисное управление (НАУ), утверждает он, «обеспечит их начало, а в последующем будет органом, который обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста вплоть до даты выборов и прихода к власти нового правительства».

«Наша команда в помощь штабу национального лидера и Координационному совету выступает с конкретными предложениями, — сказал Латушко. — Мы создаем направления по обеспечению неотвратимости наказания и ответственности лиц, виновных в насилии в отношении мирных граждан; по взаимодействию с международными организациями для ареста выведенных из страны режимом средств; по формированию списка компаний, банков, связанных с обслуживанием и финансированием режима для осуществления экономических санкций; по расширению списка лиц для осуществления персональных санкций. За данными шагами последуют другие».

«Для выхода из кризиса мы начинаем подготовку институтов власти к переходному периоду — по восстановлению законности и правопорядка. Как исправить ситуацию в экономике? Как восстановить внешний имидж Беларуси? Как обеспечить права граждан? У нас есть четкий ответ. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы на деле показать — у нас есть перспектива, мы выйдем из катастрофической ситуации, в которую нас загнала власть. Мы против выученной беспомощности, мы справимся с любыми трудностями», — добавил член президиума КС.

Латушко призвал «компетентных, креативных и ответственных» людей, которые «полны идей и готовы работать», присоединяться к команде НАУ, отправив заявку на сайт этой инициативы.

На сайте Народного антикризисного управления указано, что его создание 26 октября было одобрено Координационным советом, сформированным по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.