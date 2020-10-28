Сергеев рассказал, как выбирать делегатов на Всебелорусское собрание  

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сергеев рассказал, как нужно выбирать делегатов на Всебелорусское собрание

По мнению собеседника Sputnik, на I Всебелорусском народном собрании "были приняты действительно судьбоносные решения", в частности, тогда было выдвинуто "верное предложение о том, чтобы в Республике Беларусь было два государственных языка, потому что силы, которые этому препятствовали, пытались в новой Конституции придать русскому языку второстепенный статус".

Кроме того, перед первым Всебелорусским собранием происходили выборы делегатов в трудовых коллективах, общественных объединениях, в итоге на форуме были представлены все слои общества, напоминает собеседник.

"Чтобы предстоящее собрание стало действительно выражением мнения граждан Республики Беларусь , которым должны руководствоваться власти при проведении политики, необходимо, чтобы не по разнарядке туда приезжали люди, а их кандидатуры обсуждались на местах, в коллективах, объединениях, важно, чтобы там были люди, настроенные на конструктивную работу, а не на то, чтобы поднимать противоречия, которые оказываются надуманными", ― говорит Сергеев.

Поскольку речь идет о серьезной конституционной реформе, необходимо не только "самым демократическим способом" выбрать делегатов ,но и сама подготовка к собранию должна происходить максимально открыто, считает Сергеев.

"Уже на этапе подготовки необходимо, чтобы в обществе было развернуто широкое обсуждение самых насущных проблем, и неоднократно говорилось, что пути дальнейшего развития белорусского государства должны обсуждаться во время широкого общественного диалога, а не на улицах", ― добавляет эксперт.

Читайте также:

Андрейченко рассказал о попытках сорвать общенациональный диалог

общенациональный диалог Премьер Беларуси озвучил даты проведения Всебелорусского народного собрания

проведения Всебелорусского народного собрания Лукашенко – о Всебелорусском народном собрании и террористических угрозах