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Сергеев рассказал, как выбирать делегатов на Всебелорусское собрание  

28.10.2020 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сергеев рассказал, как нужно выбирать делегатов на Всебелорусское собрание

По мнению собеседника Sputnik, на I Всебелорусском народном собрании "были приняты действительно судьбоносные решения", в частности, тогда было выдвинуто "верное предложение о том, чтобы в Республике Беларусь было два государственных языка, потому что силы, которые этому препятствовали, пытались в новой Конституции придать русскому языку второстепенный статус". 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, перед первым Всебелорусским собранием происходили выборы делегатов в трудовых коллективах, общественных объединениях, в итоге на форуме были представлены все слои общества, напоминает собеседник.

"Чтобы предстоящее собрание стало действительно выражением мнения граждан Республики Беларусь , которым должны руководствоваться власти при проведении политики, необходимо, чтобы не по разнарядке туда приезжали люди, а их кандидатуры обсуждались на местах, в коллективах, объединениях, важно, чтобы там были люди, настроенные на конструктивную работу, а не на то, чтобы поднимать противоречия, которые оказываются надуманными", ― говорит Сергеев.

 Поскольку речь идет о серьезной конституционной реформе, необходимо не только "самым демократическим способом" выбрать делегатов ,но и  сама подготовка к собранию должна происходить максимально открыто, считает Сергеев.

"Уже на этапе подготовки необходимо, чтобы в обществе было развернуто широкое обсуждение самых насущных проблем, и неоднократно говорилось, что пути дальнейшего развития белорусского государства должны обсуждаться во время широкого общественного диалога, а не на улицах", ― добавляет эксперт.

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Важно, чтобы участники будущего форума приехали туда "не по разнарядке" и были настроены на конструктивную работу, а не на то, чтобы поднимать надуманные...
 
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