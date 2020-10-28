«Наниматель рабочих слушать не хочет, возмущение растет». Что происходит на «Гродно Азоте»

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 26 октября, некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. В свою очередь, «утренники» смену не принимали. Рано утром в понедельник около проходной завода собралось около 100 человек — рабочие и группа поддержки. Сюда же приехал ОМОН. Во вторник и среду поступала информация о том, что часть людей продолжают оставаться на своих рабочих местах, не сдавая смену, а также появились сведения о якобы уволенных заводчанах. TUT.BY поговорил с рабочими и узнал, что сейчас происходит на большом предприятии.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Ситуация в цехе «Аммиак-3» выглядела так: мы отработали ночную смену с воскресенья на понедельник — и не сдали ее. Те, кто утром пришел на работу, принимать также отказывались. Получилось, что они стояли сначала около проходной, мы были на своих местах. Предполагалось, что после двух несдач смены нам поступит приказ останавливаться. Однако такого приказа не было — и мы, по сути, отработали три смены подряд. Рабочие оставались на своих местах, начальника и замначальника отправили домой. Утром во вторник пришла еще одна смена, которая все приняла. Что было в других цехах, я не знаю, могу говорить только о том, что было у нас, — говорит один из заводчан.

По информации других рабочих, та смена, которая все приняла, была составной, так как все же некоторые рабочие отказались работать, а примерно половина смены сейчас на больничных.

По информации других рабочих, похожая ситуация во вторник была и в цехе «АКиКАС», там первая смена смену не сдавала, а третья — не принимала. Также сообщается, что в цехе «Карбамид-4» третья смена во вторник вышла на работу, однако долго не было подписей о приеме. Стачком предприятия информировал, что процесс на тот момент вел начальник цеха, остальные рабочие отказывались работать.

В цехе «Сульфатамония», по словам заводчан, все эти дни «ничего не происходило».

Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной завода. Туда же приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. По словам очевидцев, были задержания. Милиция прокомментировала, что всего около проходной «Гродно Азота» было задержано 32 человека. Они были доставлены в РОВД Октябрьского района города и после беседы были отпущены . За заводчанам приехал служебный автобус.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Днем 26 октября, по словам рабочих, к ним приходили начальник производственного отдела и генеральный директор предприятия.

По информации корпоративного издания завода, на «Гродно Азоте» забастовки не было.

— Утром 26 октября была попытка дестабилизации обстановки. Возле проходной собралось около 100 человек, большая часть которых не являлись работниками предприятия. Провокационные действия были локализованы. Забастовки на предприятии нет, — сообщало издание «Гродненский химик».

Вечером 26 октября в Сети появилась информация, что была остановлена печь в цехе «Циклогексанон-1» и что это следствие забастовки рабочих. Однако информация об инциденте была противоречивой: кто-то из рабочих говорил, что факт имел место, кто-то говорил, что это фейк.

Сайт «Гродно Азота» 27 октября сообщил следующее :

«В понедельник, 26 октября, около 14 часов на котле была обнаружена утечка пара. Для устранения пропуска пара потребовалось кратковременно остановить печь. Выявленные нарушения технологического процесса устранены, пусковые операции продолжаются. Появившиеся сообщения в телеграмм-каналах об остановке цеха недостоверны. Цех продолжает пуск для работы в штатном режиме».



Силовики возле завода 26 октября. Фото: предоставлено читателями

Что происходило на предприятии во вторник и среду

27 октября на «Гродно Азоте» в семь утра около проходной предприятия опять собрались люди: примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан. Силовиков, как это было в понедельник, рядом с заводом замечено не было. Уже к 8 утра около проходной практически никого не осталось.

Также во вторник стало известно, что был задержан активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук.

В среду, 28 октября, появилась неофициальная информация, что задним числом были уволены 11 работников «Гродно Азота». На предприятии эту информацию не подтвердили.

— На данный момент [к полудню] никаких приказов в отношении каких-либо работников «Гродно Азота» об увольнении нет, — сообщили на заводе. — Предприятие работает в штатном режиме, технологические процессы не приостановлены, и продукция выпускается в полном объеме.

На предприятии сообщили, что испытывают определенные кадровые трудности, сложности, которые сейчас решают. «Есть работники, которые готовы, если потребуется, прийти на место тех, кто не хочет работать, и занять это место и работать. Многим нашим работникам дорога честь завода, и никто не хочет, чтобы каких-то несколько человек делали предпосылки к тому, чтобы останавливать предприятие», — сказали на заводе.

Число работников, которые отказываются принимать смену, и в каких цехах это происходит, на предприятии уточнять не стали.



Утро вторника около проходной «Гродно Азота». Фото: предоставлено читателем

Факты увольнения заводчан не смогли подтвердить в Белорусском независимом профсоюзе.

— Дело в том, что у нас есть коллективный договор, где прописано, что любое увольнение должно быть согласовано с профсоюзом. На предприятии пока еще не было случаев, чтобы увольняли без того, чтобы поставить в известность профсоюз, — говорит аппаратчик из «Карбамида-3», председатель первички БНП на «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

Рабочие предприятия рассказывают TUT.BY о том, что некоторым работникам действительно вначале аннулировали пропуска, но позже их вернули на работу.

— Ситуация на предприятии на среду такая: тот формат непередачи смены не получился. Поэтому наиболее активные работники переходят к индивидуальной стачке, если так можно сказать. Пока речь идет о 5−8 сотрудниках разных, которые открыто высказали свою позицию. В моем цехе одна девушка, например, написала такое открытое письмо. В целом по предприятию примерно половина работников поддерживает забастовку, но только небольшая часть из них готова на какие-то активные действия. Процентов 30 работников всё это не поддерживает, и есть часть людей, которым все равно, — описывает ситуацию один из рабочих. Он рассказывает, что на предприятии есть приказ об увольнении некоторых рабочих, однако документ, по его словам, постоянно переписывается и изменяется.

"Странная ситуация, когда ты идешь на работу, но попадаешь в милицию"

Один из тех, кто присоединился к стачке, Вадим Венский — аппаратчик цеха «Циклогегсанон». Он рассказывает, что 26 октября он, отработав смену, вышел с территории завода и увидел людей, которые стоят около проходной. Тогда и узнал, что к предприятию приезжал ОМОН. Произошедшее его возмутило, и он решил написать открытое письмо и присоединиться к стачке.

— Это очень странная ситуация, когда ты идешь на работу, но попадаешь в милицию за то, что якобы участвуешь в несанкционированном мероприятии. Нам говорят, что не надо участвовать в незаконных акциях. Тогда получается, что, работая, мы именно в них и участвуем. А если не работаем, то тоже что-то нарушаем. Требования рабочих с августа так и не были выполнены. Директор предприятия обещал еще в августе, что около завода силовиков не будет. Но в понедельник они вновь появились там. Обещал, что потом их там не будет, но они все равно приезжали под проходную. Да, были попытки разговаривать с руководством, но ничего, как мы видим, не получилось. Никто нам ничего путного предложить не может, лишь только присылать силовиков, — эмоционально говорит Вадим. До пятницы мужчина на больничном, а потом собирается вернуться на работу, хотя не уверен, что не будет уволен.

Также рабочие прислали в редакцию TUT.BY тот самый приказ об увольнении сотрудников. Бумага, судя по всему, подписана гендиректором предприятия Игорем Бобырем, данные работников там стоят верные, однако нет исходящих данных, а также печатей и согласований.











Фото: предоставлено читателем

О том, как сейчас обстоят дела на предприятии, также рассказал Андрей Ханевич. По его информации, во вторник с утра рабочие цеха «Карбамид-4» отказались принимать смену.

— Смену не передают уже третьи сутки. В цехе есть четыре смены, которые дежурят на ЦУП. Они сменяются каждые двенадцать часов, работают с восьми утра и до восьми вечера, и наоборот. Каждая состоит из пяти-шести операторов и начальника смены.

— Сменный персонал в ночь с понедельника на вторник пришел на рабочее место, но к работе не приступил. Утренняя смена поступила аналогично — по крайней мере над одним рабочим сменного состава в этом цехе издевались в автозаке в понедельник, и его товарищи проявляют солидарность. За пультом все это время находятся вышестоящие работники ИТР, поэтому цеха работают. Пока не случится нештатная ситуация — этого достаточно. Если нештатная ситуация случится, то нужна будет работа всего сменного состава. Надо понимать, что ребята заботятся о своем цехе, они не хотят, чтобы с ним что-то произошло. Они приходят на работу, но не принимают смену на случай того, чтобы помочь. Дело в том, что рабочие хотят диалога, но с ними никто не разговаривает. Требования рабочих — политические, и независимый профсоюз их не может озвучивать и не может передать руководству. А наниматель рабочих слушать не хочет. Возмущение азотовцев растет. Некоторые собираются писать заявления на увольнение, но заменить сменный персонал на данный момент некем. И нужно много времени, чтобы ввести в производство нового человека. Да, есть информация, что руководство завода связывалось с пенсионерами, которые раньше работали. Но по инструкции после перерыва в работе длиной в год или больше работник обязан пройти шестимесячную стажировку и сдать все экзамены, — рассказал Андрей Ханевич.

Что касается, задержанного в понедельник активиста Александра Жука, то, по информации стачкома предприятия, он был арестован на 30 суток за участие в двух несанкционированных акциях.

TUT.BY следит за ситуацией на «Гродно Азоте».