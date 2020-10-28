Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание ГАИ. КГБ квалифицировал это как акт терроризма (обновлено)

Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает, что сегодня примерно в 3 часа 30 минут в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет.

Дополнено

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, сообщил журналистам начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА.

«Ночью 28 октября в Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса — акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных», — отметил Константин Бычек.

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих зданиях.









Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство).