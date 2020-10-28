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МВД: задержана минчанка, бросавшая камни в Центральное РУВД и милицейский транспорт

28.10.2020 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Милиционеры задержали 26-летнюю девушку в Минске во время митингов в минувшее воскресенье. «Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД», — сообщает пресс-служба МВД.

Со слов задержанной, она поддалась влиянию толпы и призывам провокатора. Теперь девушка раскаивается и сожалеет о случившемся.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Фигурантка приехала жить в столицу из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционеры задержали 26-летнюю девушку в Минске во время митингов в минувшее воскресенье. «Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями...
 
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