Отчисления в БГМУ вызвали вечерние волнения студентов, хотя они «должны быть благодарны, что на 10 лет не посадили»

Источник материала: Onliner

Говорят уже о 18 отчисленных студентах. В конце дня их вызывают по одному, чтобы отдать на подпись приказ об отчислении. Рядом с ректоратом, где находится все руководство медуниверситета, стоит группа поддержки.

Ожидалось, что приедут еще люди, преподаватели и студенты для поддержки, но, по последней информации, БГМУ закрыл вход.

Собравшиеся студенты говорят, что напряжение держится с самого утра. Все ждут увеличения группы поддержки, того, что придут преподаватели. После чего рассчитывают на выход администрации. Сейчас студенты подписывают письмо с просьбой не отчислять коллег.

— Приказ уже есть, но мы еще пытаемся восстановиться. Нас не вызывали к ректору — сначала к декану, где и поставили перед фактом: ничего личного, вот приказ об отчислении за грубое нарушении дисциплины. Что наши забастовки — это оскорбление профессорско-преподавательского состава, руководства университета. Что этими акциями мы чуть ли не экстремизмом и терроризмом занимаемся. И вообще, «мы должны быть благодарны». За то, что отчислили нас, а не передали органам, где нас могут посадить на 10 лет, — уточнил один из студентов.

Также студенты говорят, что готовится приказ о запрете на участие в акциях не только в стенах БГМУ, но и снаружи.

— Мне тоже подсунули бумагу с предупреждением за срыв учебного процесса. Хотя я предупреждала письменно о том, что 26-го меня не будет на парах. Но это уважительной причиной не стали считать — пропуск. Далее мне 10 минут рассказывали о субординации и роли администрации в жизни студента. Потом замдекана посмотрел на мою успеваемость — она хорошая. «И это не все», — с этими словами достал приказ об отчислении, — рассказала еще одна девушка.







Выступления студентов-медиков начались в понедельник, продолжились вчера и сегодня. Со вторника всех протестующих записывают на видеокамеру.

Чуть больше месяца назад новым ректором БГМУ стал Сергей Рубникович, который был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО. Он сменил Анатолия Сикорского, который возглавлял университет с 2009 года.