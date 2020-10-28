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63-летнюю брестскую пенсионерку в третий раз судили за участие в акциях протеста

28.10.2020 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Ленинского района Бреста 28 октября за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.24 КоАП в очередной раз судили пенсионерку Елену Гнаук.

63-летнюю брестскую пенсионерку в третий раз судили за участие в акциях протеста
Источник: b-g.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, суд оштрафовал 63-летнюю женщину на 40 базовых величин (1080 рублей).

Гнаук задержали в Бресте 25 октября на проспекте Машерова рядом с ЦУМом и до суда поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

Правозащитник отметил, что ранее суд Ленинского района арестовывал женщину на 15 суток за участие в акции протеста 4 октября.

Пока Гнаук отбывала это наказание, ее начали судить за участие за участие в акции 30 августа. Суд дважды отправлял материалы административного дела на доработку в милицию. Пенсионерку не освободили из-под стражи после отбытия 15-суточного ареста. 22 октября суд оштрафовали Гнаук на 30 базовых величин (810 рублей), и после 18 суток в ИВС она вышла на свободу.

«Насколько мне известно, сейчас следственные органы интересуются Гнаук в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Оно возбуждено по событиям 13 сентября в Бресте. В этот день примерно участники акции протеста остановилось на пересечении проезжих частей проспекта Машерова и бульвара Шевченко, так как силовики заблокировали улицы. Для разгона акции милиция применила водомет», — сказал Величкин.

 
Теги: Брест
 
 
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В суде Ленинского района Бреста 28 октября за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.24 КоАП в очередной раз судили пенсионерку Елену Гнаук.
 
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