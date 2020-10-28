Россиянин переехал в Гродно и создал благотворительный проект

Источник материала: Sputnik Беларусь

Больше года назад Сергей Вендин переехал вместе с семьей в Гродно из Нижнего Новгорода. Одна машина вещей, почти год путешествий по России в поисках нового места жительства и вдруг случайное "А поехали в Беларусь?" стало началом новой истории. Исколесив за пару недель пол-Беларуси, семья Вендиных влюбилась в Гродно и осталась здесь жить.

Сергею Вендину 40 лет. Сначала он жил в Казахстане в городе Байконур (отец был военным), большую часть детства провел в Рязани, а перед переездом в Гродно – 13 лет в Нижнем Новгороде. Здесь у него был хороший дом и успешная работа, но в какой-то момент Сергей решил, что хочет что-то менять.

"Понял, что хочу уйти из работы в крупной корпорации, - рассказывает Сергей. – И перешел на меньшую зарплату коммерческого директора в фирму к своему знакомому, потом пробовал создавать что-то свое. Постепенно это привело к тому, чем я сейчас занимаюсь: продуктовый и инновационный консалтинг, product-менеджмент. Сейчас я могу позволить себе работать из любой точки мира".

В то время Сергей с супругой как раз достраивали дом: хороший участок в 10 минутах от Нижнего Новгорода, 40 соток, красивое место – "живи и радуйся", как говорит Сергей. Но все чаще хотелось что-то поменять.

Две недели на переезд

"Это была любовь с первого взгляда: здесь, в Беларуси, люди такие открытые и добрые, - говорит Сергей. - Меня многое удивляло в белорусах, а сейчас понимаю, что не вернусь обратно".

© Photo : Из личного архива Сергея Вендина Сергей Вендин с детства любил мастерить

Когда продали дом, машину, отправились искать новое место, где им было бы комфортно жить. Ездили по России около года, нигде надолго не задерживаясь. С собой - только самое необходимое, что влезло в обычный седан. После этих поездок семья Вендиных выбирала между Санкт-Петербургом и Казанью. Но прежде, чем осесть, решили поехать отдохнуть. Ни разу не были в Беларуси - отправились сюда на разведку.

"Минск - красивый и ухоженный город, чистый и аккуратный, - говорит Сергей. - Но по своей сути он мало чем отличается от подобных российских. Не зацепил. Потом мы двинулись в сторону Лиды. Просто увидели на карте город, а у жены так звали маму. Исходили город за день, поняли, что он достаточно небольшой. А дальше оказались в Гродно. И влюбились в этот "город с душой".

Спустя две недели Вендины уже возвращались в Нижний Новгород, чтобы доделать все дела, навестить родственников и окончательно переехать в Гродно. Квартиру здесь решили не покупать, ребенок продолжает учиться в российской школе дистанционно. Да и вид на жительство получили очень быстро: "Такие специалисты нам нужны", - ответили Вендиным, помогая с документами. Поэтому трудностей с переездом не возникло.

От идеи до реализации – час

Сергей с детства любил делать что-то руками. А научил всему отчим, когда увидел, как мальчик пытается закрепить провода на аккумуляторе с помощью пластилина. Это маленькое хобби пригодилось на новом месте. Проект "Клiнiка рэчаў" возник неожиданно даже для самого Сергея, хотя до этого он активно занимался благотворительностью. Как-то раз он вместе с семьей сидел в кафе, увидел, что у бариста сломалось зарядное для ноутбука. Предложил починить. Тут же он спросил, как по-белорусски будет "Клиника вещей", спустя час, прямо в кафе выкупил свободный домен palomka.net , зарегистрировал аккаунт в Instagram и решил, что будет помогать людям с ремонтом абсолютно бесплатно.

"Я просто решил попробовать, - вспоминает Сергей. - Изначально даже не было никакой благотворительной ветки, просто такая маленькая бесплатная мастерская. Это уже после, когда я познакомился с сотрудниками благотворительного "Центра ПОРА", решил, что смогу таким способом поддержать проект".

© Photo : Из личного архива Сергея Вендина Мастер берет деньги за ремонт только если необходимо купить дорогостоящие детали.

Вместо оплаты - доброе дело

Сергей Вендин ремонтирует технику бесплатно, а взамен просит перечислить любую сумму в благотворительный "Центр ПОРА!" , который помогает детям и взрослым с онкологией.

Сейчас у него горы неработающих игрушек, бытовой техники и электроприборов. Иногда пару заказов, а иногда своей очереди ожидают целые коробки. Кстати, именно игрушками он и хотел заниматься изначально, ведь подобной услуги не предлагает никто, а дети очень часто не хотят расставаться с любимой машинкой или роботом. А вообще, занимается Сергей только небольшим ремонтом, за сложные работы не берется: нужно много дополнительного оборудования, мастерская. Для своего же хобби хватает лишь небольшого места на балконе и паяльника.

Единственный случай, когда мастер берет деньги за ремонт – поломка, требующая покупки серьезных деталей. Так, однажды принесли шуроповерт, который требовал замены двигателя: предупредил хозяина, предложил различные варианты, сам приобрел, отремонтировал. В итоге хозяин инструмента заплатил только за запчасть.

Сколько перевести на благотворительный счет для помощи онкопациентам, каждый решает сам. Иногда, говорит Сергей, люди жертвуют совсем не пропорциональные работе суммы: большинство клиентов приносит вещи из разряда "припаять-приклеить" - 5 минут работы. Но многие настолько проникаются идеей и хотят помочь детям, что переводят и по 50-60 рублей. Кто-то приносит старые игрушки на запчасти: иногда не просто найти нужные детали для ремонта. Недавно один человек передал банку маленьких винтов - всегда нужные в ремонте мелочи.

"Как-то себе для работы искал обычный фрезер, такой, как используют в маникюре, - рассказывает Сергей Вендин. - Нашел по объявлению, нерабочий. Оказалось, что девушка занимается продажей всего необходимого для маникюра, у нее много бракованных вещей. Она отдала мне их починить. Вот так просто, человеку с улицы. Кстати, она одна из тех, кто жертвует непропорционально больше стоимости ремонта".

Основные затраты по ремонту Сергей берет на себя: покупка мелких расходников, поиски нужных деталей, поездки в мастерские для использования недостающего оборудования. Две мастерские по ремонту бытовой техники, вдохновившись идеей благотворительного проекта, тоже вызвались помочь: одна предлагает клиентам от Вендина сделать ремонт со скидкой, чтобы те основную часть перечислили на помощь детям, другая выручает запчастями и пайкой мелких деталей.

© Photo : Из личного архива Сергея Вендина Иногда люди жертвуют суммы на благотворительность гораздо больше, чем стоил ремонт.

Кстати, это не единственный благотворительный проект семьи Вендиных. 10-летний сын Яша в совершенстве знает английский, учил его одновременно с русским и свободно может рассказать теорию относительности на этом языке ("правда, вот шнурки нормально завязывать так и не научился", – подшучивает Сергей). А чтобы ребенку было интересно и чтобы помочь другим детям в освоении иностранного языка, супруга Сергея Елена прошлым летом организовала бесплатный английский разговорный клуб. В нем дети общались друг с другом без участия взрослых, разговаривали о своих увлечениях, выполняли креативные задания, играли в настольные игры. В какой-то момент пришла идея приглашать англоговорящих иностранцев. Через Instagram удалось найти студентов из Мальдив, которые как раз тренировали русский для обучения в гродненском вузе. Помещения для занятий бесплатно предоставляли кафе и рестораны. Но позже из-за пандемии проект пришлось на время приостановить.

Из Беларуси с любовью

Сергей может долго говорить о Беларуси, сравнивая ее с Россией. Конечно, сейчас из-за политических событий о многих вещах судить пока сложно. Но все равно впечатления о стране у Вендиных самые теплые. Они много путешествуют по Беларуси (к слову, больше, чем многие местные жители), исколесили почти всю страну, видели все главные достопримечательности, замки, озера, многие районные центры. Появилась новая традиция – каждый год ездить на Нарочь.

"Мы почувствовали здесь такое тепло и душевность. Инфраструктура в городе лучше, развлечений хватает, но при этом Гродно спокойный и тихий. Когда мы жили в Нижнем Новгороде, то в шутку называли наш город "местом, где нельзя пройти больше 300 метров, не встретив препятствие" - сложно проехать с коляской, на велосипеде. В Гродно же я могу добраться на двух колесах до центра, проехав 10 километров с минимальными для велосипедиста трудностями", - делится Сергей.

Особенно тепло Вендин отзывается о людях. Белорусы, по его мнению, оказались более доброжелательными, вежливыми и общительными. О своем первом месте жительства в Беларуси чуть позже Сергей услышал, что оно считалось не лучшим районом: мол, здесь много социального жилья, неблагополучных семей. И он долго не понимал, почему же этот район считается таким, ведь видел здесь абсолютно нормальные семьи и вежливых соседей.

"Нам казалось, что люди здесь просветленные, - шутит Сергей. – Был удивлен, когда не полностью закрывали окно в машине. Я подходил сказать, что это может быть небезопасно, мало ли, забыли. И долго не понимал, почему люди удивлялись. А когда видели мое авто с российскими номерами, сразу же закрывали".

© Photo : Из личного архива Сергея Вендина Для хобби Сергея достаточно небольшого места на балконе и паяльника.

Сначала было тяжело привыкнуть к медленному и размеренному движению на дорогах, ведь в России все прямо противоположно. Сергей вспоминает немало историй с российских дорог, ведь сам он привык ездить по правилам, за что регулярно "получал": угрожали, приезжали домой, даже наставляли пистолет.

"Тут люди ближе нам по духу. Мы видим это в мелочах: в том, как мама учит своего ребенка на детской площадке, как люди сортируют мусор, как относятся к чужому. Хотя сами белорусы, удивляются и говорят, что я слишком хорошо о них думаю, мол, и у нас ведь также. Но пока я ни разу с таким не встречался".