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Задержана минчанка, бросавшая камни в здание Центрального РУВД столицы

28.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержана минчанка, бросавшая камни в здание Центрального РУВД и милицейский транспорт.

"Правоохранители задержали 26-летнюю девушку в Минске во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье. Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД", - сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в среду.

Со слов задержанной, она поддалась влиянию толпы и призывам провокатора, теперь девушка раскаивается и сожалеет о случившемся, рассказала Чемоданова. 

"Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - добавила она.

Чемоданова добавила, что девушка приехала жить в Минск из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.

В воскресенье, 25 октября, Чемоданова сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что участники несанкционированной акции протеста разбили окна в Центральном РУВД Минска. "В Центральном РУВД протестующие повредили стеклопакеты, разбили окна", - сказала она. Именно в районе этого РУВД правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих.

В Беларуси третий месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными, пишет Интерфакс.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержана минчанка, бросавшая камни в здание Центрального РУВД и милицейский транспорт.
 
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