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Фотофакт: Флагштоки с эмблемами резидентов ПВТ вернут на место
Источник материала: Партизан
Вечером 26 октября у ПВТ после акций протеста демонтировали флагштоки с эмблемами компаний-резидентов.
Так у ПВТ было днём 26 октября
А так — вечером
Как
— После акции 26 октября часть флагштоков и механизмов на них оказалась повреждена. Их демонтировали для проведения текущего ремонта, — кратко прокомментировали в пресс-службе.
30 флагштоков с эмблемами компаний были установлены у ПВТ вдоль МКАД в 2014 году.
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Вечером 26 октября у ПВТ после акций протеста демонтировали флагштоки с эмблемами компаний-резидентов.
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