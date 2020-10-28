Фотофакт: Флагштоки с эмблемами резидентов ПВТ вернут на место





Так у ПВТ было днём 26 октября









А так — вечером













сообщили dev.by в пресс-службе ПВТ, флагштоки должны вернуться на место после ремонта. Какdev.by в пресс-службе ПВТ, флагштоки должны вернуться на место после ремонта.





— После акции 26 октября часть флагштоков и механизмов на них оказалась повреждена. Их демонтировали для проведения текущего ремонта, — кратко прокомментировали в пресс-службе.





30 флагштоков с эмблемами компаний были установлены у ПВТ вдоль МКАД в 2014 году.



