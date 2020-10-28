"Только то пришло сообщение, что Марину (Петрушко - ИФ) отпустили - без штрафа, но с предупреждением", - сказал собеседник агентства.





По его словам, в разрешении вопроса очень помог посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и адвокат Антон Гашинский.





По словам сотрудника "Ельцин Центра", Петрушко вменялось участие в несанкционированной акции.





"Ей вменялось то, что она стояла рядом с людьми, которые аплодировали в знак несогласия с действиями власти", - добавил собеседник агентства.





Сотрудница московского офиса "Ельцин Центра" свою вину не признала.





Как сообщалось, Петрушко задержали 25 октября в Беларуси. Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень сообщила "Интерфаксу", что Петрушко была задержана на автобусной остановке во время отпуска. Она приехала в Барановичи, чтобы посетить свою маму.





По ее словам, Петрушко находилась в изоляторе временного содержания. По словам Телень, Петрушко не участвовала ни в каких политических акциях, а задержание - "это очевидное недоразумение".





В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также поясняли, что Марина Петрушко - сотрудник московского офиса "Ельцин Центра", является гражданкой РФ.



