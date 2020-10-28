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Задержанная в Беларуси сотрудница "Ельцин Центра" вышла на свободу
Источник материала: Партизан
Шеф-редактор интернет-проектов "Ельцин Центра" Марина Петрушко, которая накануне была задержана в белорусских Барановичах, вышла на свободу,
"Только то пришло сообщение, что Марину (Петрушко - ИФ) отпустили - без штрафа, но с предупреждением", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в разрешении вопроса очень помог посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и адвокат Антон Гашинский.
По словам сотрудника "Ельцин Центра", Петрушко вменялось участие в несанкционированной акции.
"Ей вменялось то, что она стояла рядом с людьми, которые аплодировали в знак несогласия с действиями власти", - добавил собеседник агентства.
Сотрудница московского офиса "Ельцин Центра" свою вину не признала.
Как сообщалось, Петрушко задержали 25 октября в Беларуси. Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень сообщила "Интерфаксу", что Петрушко была задержана на автобусной остановке во время отпуска. Она приехала в Барановичи, чтобы посетить свою маму.
По ее словам, Петрушко находилась в изоляторе временного содержания. По словам Телень, Петрушко не участвовала ни в каких политических акциях, а задержание - "это очевидное недоразумение".
В пресс-службе Центра "Интерфаксу" также поясняли, что Марина Петрушко - сотрудник московского офиса "Ельцин Центра", является гражданкой РФ.
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Шеф-редактор интернет-проектов "Ельцин Центра" Марина Петрушко, которая накануне была задержана в белорусских Барановичах, вышла на свободу, сообщили "Интерфаксу"...
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