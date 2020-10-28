В погоне за сенсацией: СМИ возложило на себя роль и обвинителя, и суда?

пишет EX-PRESS.BY В репортаже указаны имя и фамилия подозреваемого. Его супруге стали поступать многочисленные оскорбительные телефонные звонки,





Жителя Жодино задержали по подозрению в поджоге здания местной прокуратуры по уголовному делу по ч.3. ст.339 УК Республики Беларусь. Обвинение ему пока не предъявлено, предварительное расследование продолжается. Но его имя и фамилия были опубликованы на сайте Белтелерадиокомании, а также озвучены в программе «Панорама», выходящей в эфир на телеканале «Беларусь 1».





По мнению жены подозреваемого Ольги, репортаж программы «Панорама» был построен так, будто ее супруг уже признан виновным в совершении преступления. После выхода программы в эфир женщине стали поступать многочисленные оскорбительные телефонные звонки.





— Такая «известность» повлияла и на моральное состояние двух наших несовершеннолетних детей, которые посещают учреждения образования города. Мама мужа — учитель начальных классов в одном из учебных заведений города. Со стороны некоторых ее коллег и родителей учащихся возникло много вопросов, упреков. Реакция на происходящее была неоднозначная. Все это влияет на психологическое состояние всей нашей семьи, — считает Ольга.





«В Республике Беларусь виновность гражданина в совершении преступления может установить только суд. До вступления приговора в законную силу действует презумпция невиновности. Гражданин может себя по каким-либо причинам оговаривать, все его слова должны быть тщательно проверены сначала на стадии предварительного следствия, а потом и в судебном заседании, — написала она в заявлении в прокуратуру.





Однако, в случае с моим супругом средство массовой информации возложило на себя роль и обвинителя, и суда. Полагаю, что таким образом СМИ может повлиять на ход расследования уголовного дела, по которому мой муж является подозреваемым. Также я полагаю, что СМИ нарушило тайну следствия. В репортаже указаны имя и фамилия моего супруга, видно изображение его лица. То есть, распространены персональные данные моего мужа».





Ольга написала заявление, в котором просит прокурора города Жодино провести проверку на наличие нарушений законодательства при создании репортажа в программе «Панорама» и распространении персональных данных ее супруга. Ответ на ее заявление она просит дать мотивированный, со ссылками на законодательство.





Напомним, 8 октября у прокуратуры города Жодино произошло ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело.







