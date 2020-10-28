«При этой власти не вернусь». С заводов начали увольнять работников, участвовавших в забастовке

Источник материала: Tut.by

В понедельник 26 октября рабочие нескольких белорусских госпредприятий заявили о начале забастовок. Некоторые работники просто не вышли на смену, некоторые бастовали на рабочих местах. Во вторник 27 числа многие продолжили бастовать. Александр Лукашенко потребовал увольнять протестующих рабочих. Выполнение распоряжения не заставило себя долго ждать — в этот же день некоторым активистам начали отдавать трудовые. FINANCE.TUT.BY узнал, на каких предприятиях уже начались увольнения и поговорил с работниками, с которыми руководство заводов решило распрощаться.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Снимок и снимок обложки носят иллюстративный характер

Во вторник, 27 октября стало известно об увольнении с МЗКТ инженера Александра Лавриновича, одного из лидеров стачкома предприятия. В распоряжении об увольнении сказано, что 26 октября Александр нарушил пункт инструкции, который выразился в «нахождении на территории ОАО „МЗКТ“ с 8.20 до 9.20 в отсутствие производственной необходимости».

- На площадке ЭЦ нас собралось 38 человек, пока ходили по цехам с «Далучайся!», осталось 22. Решили разойтись по рабочим местам. На меня и еще трех человек составили распоряжение за нарушения двух пунктов инструкции, так как вышли не в свою смену, — рассказывает Александр. - Потом я вышел во вторую смену, в 15.40 меня позвали к начальнику отдела кадров и в течение 30 минут уволили, рассчитали и отдали трудовую. Ни обходного, ничего не надо было.

К увольнению Александр, по его словам, был готов.

— Все кто выходил были готовы. Возможно поэтому так мало и пришло. Руководство еще раньше пугало, что тех, кто придет на площадку ЭЦ, уволят, — комментирует собеседник. — Коллег сейчас водят на беседы. Говорят, минимум лишение всех премий и помощи на 12 месяцев, максимум — увольнение.

Также во внимание было принято то, что у Александра уже есть одно непогашенное дисциплинарное взыскание. Он получил его после того, как еще в августе собирал на предприятии подписи за забастовку. Тогда Александра, по его словам, попросили написать семь объяснительных по разным поводам, по четырем из них объявили выговор и лишили премии на месяц. После этого Александр говорил, что сам увольняться не собирается, но руководство «ищет, за что уволить».

Сегодня утром оказалось, что с завода уволили еще двоих сотрудников — Дмитрия Кононка и Виктора Чайковского.

— 26 октября мы с коллегами — было меньше 50 человек, собралось на площадке возле экспериментального цеха, чтобы обозначить свою позицию по отношению к беззаконию, которое происходит в стране. Мы прошли по заводу, по цехам. Пока ходили, от нашей группы осталось чуть больше 20 человек, — рассказывает Виктор. — На протяжении всей нашей «прогулки» нас сопровождали представители администрации, снимали видео и фотографировали. Так как основная часть коллектива нас не поддержала, мы решили вернуться на рабочие места.

По словам уволенного работника, это было где-то в 9.30. Чуть позже этих работников, в том числе и Виктора, вызвало к себе руководство предприятия, от них потребовали написать объяснительные, почему они отсутствии на рабочих местах с 8.00 до 9.30.

— У меня рабочий день начинался с 8.30, я отсутствовал с 8.30 до 9.30. Я отказался писать объяснительную, был составлен акт об отказе дачи объяснений, — говорит Виктор. — 27 октября меня вызвали к руководству и начальник отдела кадров дал ознакомиться с распоряжением о наложении дисциплинарного взыскания за отсутствие на рабочем месте с 8.30 до 9.30, по которому меня лишали всех премий и надбавок на 12 месяцев. После мне были предъявлены претензии, что я не исполняю функций начальника бюро, предусмотренных положением о бюро, в части контроля за соблюдением трудовой дисциплины подчиненными, так как двое из них также участвовали в марше по заводу вместе со мной. И соответственно отсутствовали на рабочих местах. Я написал объяснительную. И после окончания рабочего дня меня и ещё одного сотрудника вызвали к замдиректора по идеологии и кадрам, ознакомили с распоряжением об увольнении в связи с систематическим не исполнением своих должностных обязанностей. Выдали трудовую книжку. На требование выдать копии документов на увольнение предложили обратиться в одно окно ОАО «МЗКТ».

Есть уже один уволенный и на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Александр Шиманович электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха № 6 сегодня утром присоединился к общереспубликанской забастовке и с сегодня отказался выходить на работу по политическим мотивам.

Напомним, на МЭТЗ Александр не один бастующий. 26 октября на предприятии стояли некоторые цеха — часть работников была на больничном, часть в отпусках за свой счет, многие из пришедших на работу просто не работали. Но официальное уведомление на имя руководства предприятия о присоединении к забастовке написал только он.

— Я решил поступить так. Просто люди, наверное, еще не понимают, в какой стране они будут жить дальше. Такой забастовкой как у нас на предприятии, мне кажется, ничего не исправишь, — считает Александр. — Да, у нас стоял цех. Теперь мне руководство приписывает то, что я вчера ходил по цеху и агитировал всех не работать. Был приказ с объявлением мне выговора, что я на заводе занимаюсь саботажем. Активисты есть в разных цехах, в нашем цеху в основном я был.

Сегодня Александр не вышел на работу. Мы разговаривали с ним днем, тогда новостей о том, что его уволили, еще не было.

— Я сижу дома, отдыхаю. Я на забастовке. Никаких новостей пока нет. Из моих товарищей пока никто не пишет. Что в других цехах происходит я не знаю, — говорил Александр. — Мне пока никто из руководства не звонил и не говорил ничего. Я отправил письмо по электронной почте и по почте с уведомлением, что я буду бастовать. И один экземпляр передал своему непосредственному мастеру, чтобы он передал начальнику цеха. Он так и сделал. Я готов к тому, что меня уволят. Немножко отдохну и найду себе другую работу. Во всяком случае при этой власти я на завод возвращаться не собираюсь.

Вечером работники МЭТЗ сообщили нам, что Александра уволили. В приказе написано, что он не выполнял свои трудовые обязанности, призывал других работников не работать, а 28 октября «он совершил прогул — отсутствовал на рабочем месте более трех часов».

Также работники предприятия рассказали, что пару человек с завода отправили «в командировку» в Сморгонь. Некоторых работников руководство вызывало к себе на беседу.

В понедельник, 26 октября, слесарь-ремонтник на заводе «Керамин» Никита Качан объявил, что уходит на забастовку. Он написал соответствующее заявление на имя гендиректора и начальника цеха, а потом опубликовал его в чатах предприятия. В понедельник на Никиту написали первую докладную записку и лишили 100% премии, во вторник — вторую, за которой последовало увольнение. Мы связались с Никитой как раз в тот момент, когда он подписывал обходной лист.

— Во вторник меня ознакомили с первой докладной запиской. Сказали, что увольнять не хотят, у меня есть время ещё все обдумать. Но что я ответил, что уже окончательно все решил. Они ещё раз предупредили, что будет вторая докладная и увольнение по статье, — рассказывает Никита. — Сегодня (в среду, 28 октября. — Прим. ред.) подошел к начальнику отдела кадров. Там мне сказали, что сегодня последний рабочий день, собираюсь ли я выходить на смену. Я ответил, что нет, и мне дали обходной.

По словам собеседника, на разговоре с ним во вторник присутствовали заместитель гендиректора по идеологической работе, начальник отдела кадров и начальник цеха.

— На этом разговоре давали мне шанс одуматься, говорили, что я ценный кадр, что мой поступок бессмысленный и так далее. Цитата: «Если твой поступок обдуманный и тебе от этого легче станет, то пожалуйста», — рассказывает Никита.

Ранее он говорил, что пошел на одиночную забастовку с надеждой, что это «даст толчок другим работникам присоединиться». В итоге коллеги, по словам Никиты, поддержали его морально, но к забастовке никто из них не присоединился.

На «Керамине» Никита проработал два года.

— Новое место еще не присмотрел. Буду обращаться в фонды за помощью в поиске работы или переобучении. Ни капли не жалею о своем поступке, ничего серьезного я не потерял. Обидно, правда, за коллег, что никто не поддержал, — говорит Никита.

К общенациональной забастовке присоединились и некоторые работники предприятия «Белоруснефть». 26 октября шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют.

В ролике, который разошелся по Сети, — инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик. Все — жители Речицы.

27 октября администрация подтвердила, что всех шестерых уволили.

— Работники уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения «Белоруснефти» работают в штатном режиме, остановок на производстве нет.

Отдали сегодня трудовые и двоим работникам Тракторного завода — членам профкома независимого профсоюза РЭП Михаилу Громову и Ульяне Горбачевой.

— Вообще нас увольняли три дня, не могли придумать как и за что уволить. В итоге в трудовой написано, что уволили нас за отсутствие на работе. Хотя мы находились на работе весь понедельник. Это собственно тот день, за который нас увольняли, — рассказывает Михаил. — Дальше мы собираемся заниматься профсоюзом и помощью людям, пробуждать в них солидарность.

Михаил говорит, что он будет обращаться в фонд за материальной помощью. Он помог всем рабочим, кто в этом нуждался.

Работники предприятия, которые также участвовали в понедельник в забастовке, рассказывают, что «в черном списке» у руководства гораздо больше работников. Пока некоторых из них частично лишили премий.

Также сегодня стало известно, что с Минского моторного завода уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Андрей Комлик-Яматин. Правозащитный сайт spring96.org сообщил, что «пока он собирал вещи на своем рабочем месте, его задержали и отвезли в Партизанское РУВД». Связаться с Андреем нам не удалось.

Также утром прошла неофициальная информация о том, что с «Гродно-Азота», работники которого активно бастовали 26 и 27 октября, задним числом уволены 11 человек. Там несколько сотрудников написали личные заявления о том, что присоединяются к общенародной забастовке. Среди них Вадим Венский и Артур Богуш.

— На данный момент [к полудню] никаких приказов в отношении каких-либо работников «Гродно Азот» об увольнении нет, — сообщили в администрации завода. — Предприятие работает в штатном режиме, технологические процессы не приостановлены, и продукция выпускается в полном объеме.

На некоторых предприятиях руководство было более гуманно и увольнять за участие в акциях и забастовках в понедельник увольнять людей не стало. Но «наказание» они все равно получили. К примеру, работники завода «Атлант» рассказали, что их наказали рублем.

— Про увольнения у нас пока не слышно. Но некоторых участвовавших в понедельник в протесте лишили премии на 100%, сделали выговор и сказали писать объяснительную, — говорят работники. — Нам сказали в личной беседе, что если люди будут так себя вести, то после двух предупреждений информацию о них будут передавать в органы.