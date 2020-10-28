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Павел Латушко объявил о создании "Народного антикризисного управления"
Источник материала: Партизан
Один из лидеров Координационного совета Павел Латушко объявил о создании нового органа белорусских демократических сил — "Народного антикризисного управления".
Руководитель нового органа демократических сил — Павел Латушко будет занимается формированием "команды специалистов" в помощь штабу Светланы Тихановской и Координационному совету.
Кто вступил в НАУ
Анатолий Котов, бывший сотрудник администрации президента, стал отвечать за внешнюю политику и торговлю.
Юрист Михаил Кирилюк будет курировать вопросы правосудия в Национальном олимпийском комитете.
Бизнесмен Вадим Прокопьев стал отвечать за безопасность, МВД и Минобороны.
Олимпийская чемпионка Александра Герасименя будет курировать спортивную и молодежную политику.
Оперная певица Маргарита Левчук ответственна за культуру и национальное наследие.
Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич стал отвечать за региональное развитие.
Ольга Ковалькова стала отвечать за отношения с КР и штабом Светланы Тихановской.
Координатор Национального олимпийского комитета - Алена Живаглод.
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Один из лидеров Координационного совета Павел Латушко объявил о создании нового органа белорусских демократических сил — "Народного антикризисного управления".
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