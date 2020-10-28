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Работник «Атланта», который требовал ухода Лукашенко, попал в РНПЦ психического здоровья
Источник материала: Tut.by
Работника «Атланта», который сегодня днем
Напомним, сегодня работник «Атланта» поднялся на трубу на территории завода. Он записал обращение к Александру Лукашенко, в котором просит объявить о своем уходе, остановить насилие, освободить всех политических заключенных.
На место приезжали МЧС, скорая, милиция. Как сообщалось, после осмотра медиков мужчину забрала милиция.
— Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме, — говорилось в видеообращение заводчанина. — Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!
Напомним, ранее шахтеров «Беларуськалия», которые
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