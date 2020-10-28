«Сделали фото с БЧБ-флагом»: милиция задержала школьников, которые фотографировались на выпускной альбом

Источник материала: KYKY

25 октября в Витебске, когда по городу маршировали протестующие, задерживали не только участников митинга. В тот день сотрудники милиции задержали еще и около шестнадцати 11-классников. Об этом узнал «Витебский курьер».

Подростки пришли к Амфитеатру на запланированную фотосессию для выпускного альбома, ребята сделали фото в том числе с бело-красно-белым флагом. Появление милиции и для фотографа, и для школьников стало неожиданностью.

По словам источника «ВК», ребят погрузили в машину и отвезли в Октябрьский РОВД, где с ними провели беседу. При этом у детей забрали мобильные телефоны. Большинство задержанных отпустили в тот же день, но троих оставили в РОВД: у одного из них в личных вещах нашли бело-красно-белую символику, у двоих — что-то в мобильном телефоне.

Когда ребят выпускали из РОВД, они пытались узнать, что случится с тремя оставшимися товарищами. Что им ответили и какова судьба тех троих подростков, «Витебский курьер» не сообщает. Из-за задержания, утверждает источник «ВК», школьники испытали огромный стресс.