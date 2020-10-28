Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицировали как акт терроризма

Расследованием инцидента с поджогом кабинета в здании ГАИ в Мозыре займется областное управление КГБ. Произошедшее квалифицировано как акт терроризма.



Фото: СК

«Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц», — заявил в эфире «Беларусь 1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По версии следствия, минувшей ночью неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Сгорел кабинет.