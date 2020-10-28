ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицировали как акт терроризма

28.10.2020 20:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Расследованием инцидента с поджогом кабинета в здании ГАИ в Мозыре займется областное управление КГБ. Произошедшее квалифицировано как акт терроризма.

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицировали как акт терроризма
Фото: СК

«Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц», — заявил в эфире «Беларусь 1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По версии следствия, минувшей ночью неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Сгорел кабинет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследованием инцидента с поджогом кабинета в здании ГАИ в Мозыре займется областное управление КГБ. Произошедшее квалифицировано как акт терроризма.
 
Новости дня
Новости разные
 
«При этой власти не вернусь». С заводов начали увольнять работников, участвовавших в забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика