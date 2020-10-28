Кадры для БелАЭС: в Беларуси продолжат готовить специалистов-атомщиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Персонал для Белорусской АЭС практически сформирован. В стране завершается госпрограмма подготовки кадров для атомной станции. Ее итоги оценили эксперты, передает «МИР 24».

Сейчас на БелАЭС работает уже пятый выпуск белорусских атомщиков. Готовить персонал для этого начали еще в 2008 году. Только за последние семь лет дипломы по ядерным специальностям получили более 950 выпускников вузов. Треть из них попала на площадку атомной электростанции. Госпрограмму по обучению атомщиков решено продлить.

«Состоялось совместное совещание на уровне руководителей вузов и заказчиков кадров, это Минэнерго, МЧС и Академия наук, на котором принято решение продолжить подготовку кадров по пяти основным специальностям в четырех вузах в объеме 20 человек. Это за счет бюджета», – рассказал консультант управления высшего образования Минобразования Республики Беларусь Николай Маруда.

Также вузы по своему усмотрению смогут набирать на такие специальности студентов на платной основе.