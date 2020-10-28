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Кадры для БелАЭС: в Беларуси продолжат готовить специалистов-атомщиков
28.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Персонал для Белорусской АЭС практически сформирован. В стране завершается госпрограмма подготовки кадров для атомной станции. Ее итоги оценили эксперты, передает «МИР 24».
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Также вузы по своему усмотрению смогут набирать на такие специальности студентов на платной основе.
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Сейчас на БелАЭС работает уже пятый выпуск белорусских атомщиков. Готовить персонал для этого начали еще в 2008 году. Только за последние семь лет дипломы по ядерным...
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