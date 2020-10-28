Новые игровые видеокарты AMD оценили от 579 долларов

Источник материала: Tut.by

AMD официально представила новые игровые видеокарты Radeon RX 6000-й серии — Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Об этом пишет 3DNews .





Новинки строятся на архитектуре RDNA 2. В AMD утверждают, что топовая RX 6900 XT вдвое превосходит по быстродействию RX 5700 XT. Производитель также сравнил свои новинки с недавними видеокартами от NVIDIA.

Так, по информации AMD, RX 6800 XT по производительности схожа с GeForce RTX 3080, а RX 6800 ощутимо быстрее предшествующей GeForce RTX 2080 Ti. Топовая RX 6900 XT, во всяком случае в теории, сравнима с GeForce RTX 3090. Ниже — более подробные характеристики новинок:

Модель Вычислительные блоки GDDR6, Гбайт Частота Game, Мгц Частота Boost, Мгц Разрядность шины памяти TDP, Вт Radeon RX 6900 XT 80 16 2015 до 2250 256 бит 300 Radeon RX 6800 XT 72 16 2015 до 2250 256 бит 300 Radeon RX 6800 60 16 1815 до 2105 256 бит 250

Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в эталонном дизайне выпустят 18 ноября, рекомендованная стоимость — 579 и 649 долларов. Позднее в продаже появятся и видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, разработанные партнерами AMD — ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE and XFX. Продажи флагманской Radeon RX 6900 XT в исполнении самой AMD начнутся 8 декабря, цена составит 999 долларов.

Ниже — цены других популярных видеокарт: