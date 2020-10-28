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Новые игровые видеокарты AMD оценили от 579 долларов
Источник материала: Tut.by
AMD официально представила новые игровые видеокарты Radeon RX 6000-й серии — Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Об этом пишет
Новинки строятся на архитектуре RDNA 2. В AMD утверждают, что топовая RX 6900 XT вдвое превосходит по быстродействию RX 5700 XT. Производитель также сравнил свои новинки с недавними видеокартами от NVIDIA.
Так, по информации AMD, RX 6800 XT по производительности схожа с GeForce RTX 3080, а RX 6800 ощутимо быстрее предшествующей GeForce RTX 2080 Ti. Топовая RX 6900 XT, во всяком случае в теории, сравнима с GeForce RTX 3090. Ниже — более подробные характеристики новинок:
Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в эталонном дизайне выпустят 18 ноября, рекомендованная стоимость — 579 и 649 долларов. Позднее в продаже появятся и видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, разработанные партнерами AMD — ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE and XFX. Продажи флагманской Radeon RX 6900 XT в исполнении самой AMD начнутся 8 декабря, цена составит 999 долларов.
Ниже — цены других популярных видеокарт:
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Новинки строятся на архитектуре RDNA 2.
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