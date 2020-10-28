«Штраф» был, зачем-то нажала «оплатить». Нашелся оплативший в ЕРИП за специзолятор. Как вернуть деньги?

Источник материала: Tut.by

На днях белорусы обнаружили , что в ЕРИП всем по умолчанию выставили счет за «содержание в специзоляторе» — 67,5 рублей. Позже выяснилось , что за эту услугу, как и за некоторые другие, просто был выставлен размер базового тарифа, и это не означает, что за нее обязательно нужно заплатить. Тем не менее, как минимум один человек, о котором нам известно, умудрился перевести сумму за содержание в специзоляторе. Рассказываем, как вернуть деньги, ошибочно уплаченные через ЕРИП — как в этом случае, так и в любом другом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Подруга увидела, что у всех выписаны штрафы, рассказала мне. Решила проверить, «штраф» был, и я зачем-то нажала «оплатить», — рассказала читательница. — К моему удивлению не были ни уточнения данных, ни запроса кода, ничего. Деньги списались, платеж прошел. В БПС-Сбербанке сказали обращаться в МВД и ЕРИП. Может кто-то из специалистов в сфере банковских услуг подскажет, возможен ли возврат денег.

В ЕРИП комментируют, что для возврата ошибочно переведенных средств нужно в день совершения оплаты обратиться в банк или отделение «Белпочты», в котором вы проводили платеж, и уточнить, есть ли возможность его отменить.

— Отменить платеж можно при соблюдении двух условий: производитель услуг при подключении к ЕРИП не заблокировал возможность отмены и банк или РУП «Белпочта» имеет техническую возможность отмены, — говорят в ЕРИП. — Если отменить платеж на стороне банка или РУП «Белпочта» нет возможности, то для возврата необходимо обращаться к производителю услуг (получателю платежа), в пользу которого был совершен ошибочный платеж.

Например, в ситуации с оплатой содержания в специзоляторе в качестве производителя услуг и, соответственно, получателя платежа выступает МВД. Так что и за возвратом ошибочно перечисленных средств следует обращаться именно туда. В ЕРИП подчеркивают, что сам ЕРИП платежи не отменяет.